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Sosyal medya fenomeni tutuklandı

İnternet yayıncısı, dini değerlere ve Atatürk'e hakaretten tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 12:52, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 12:53
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Sosyal medya fenomeni tutuklandı

İzmir'de dini değerlere, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e ve annesi Zübeyde Hanım'a hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Kartal Bulut Doğan, tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya yayıncısı Kartal Bulut Doğan hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'Kişinin hatırasına hakaret' suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından Doğan, dün polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde söz konusu yayınlardaki açıklamaları alkolün etkisiyle yaptığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kartal Bulut Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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