Eşi terk etti: 6 çocuğuyla bir başına kaldı

Kentteki bir fabrikada işçi olan Hamdi Demir'in eşi eşi Hanım T. (38), 2023 yılında 3 çocuğu ile birlikte memleketi Giresun'a gitti. Geri dönmeyen Hanım T., burada eşinin arkadaşı K.K. (55) ile birlikte yaşamaya başladı. Çift, geçen yıl mayıs ayında boşandı. Ekim ayında barışan Hamdi Demir ile Hanım T., yeniden bir araya geldi. Ancak Hanım T., 2 ay sonra yaşları 2, 4, 6, 9, 13 ve 17 olan biri kız 6 çocuğunu bırakarak evden ayrıldı. Bu süreçte İzmir'de bir işte çalışan Hamdi Demir'in çocukları ise devlet korumasına alındı.

Eskişehir'e dönerek ev kiralayan Demir, gerekli şartları yerine getirmesinin ardından çocuklarını yurttan alarak birlikte yaşamaya başladı. Simit satıp ailesinin geçimini sağlayan Hamdi Demir, 2 çocuğunun diğer kardeşlerine bakabilmek için okulu bırakmak zorunda kaldığını söyledi.