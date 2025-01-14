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Beta Enerji Filarmoni Orkestrası ilk konseriyle sanatseverlerle buluştu

Usta müzisyenleri ve genç sanatçıları bir araya getiren Beta Enerji Filarmoni Orkestrası, ilk konseriyle CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 12:45, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 13:11
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Beta Enerji Filarmoni Orkestrası ilk konseriyle sanatseverlerle buluştu

Beta Enerji destekleriyle kurulan 75 kişilik orkestra, ilk konserini CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da dünyaca ünlü Norveçli şef Terje Mikkelsen yönetiminde sanatseverlere sundu.

Konserin açılışında sahneye çıkarak kısa bir selamlama konuşması yapan Sabit Dağsuyu Bilim, Sanat, Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sabit Dağsuyu, uzun yıllardır hayalini kurdukları sanatsal etkinliğin ilk adımını attıklarını söyledi.

Vakıf olarak enerjilerinin gücünü, müziğe ve mutluluğa dönüştürdüklerini belirten Dağsuyu, sanatseverlere yanlarında oldukları için teşekkür etti.

Grieg'den Rahmaninov'a

Yusuf Yalçın'ın başkemancı olduğu konserin ilk yarısında, dünyanın önemli orkestralarında solist olan piyanist Can Çakmur, Beta Enerji Filarmoni Orkestrası ile Norveçli besteci Edvard Grieg'in ilk seslendirilişinin 1869'da yapıldığı 16. piyano konçertosunu seslendirildi.

Çakmur, eserin ardından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Konserin ikinci yarısında ise orkestra, Sergey Rahmaninov'un ilk seslendirilişi 1908'de Petersburg'da yapılan, geç romantik dönemin zirve eserlerinden biri olarak kabul edilen 2. Senfonisini dinleyicilere sundu.

Usta müzisyenleri ve genç sanatçıları bir araya getiren orkestranın 2,5 saat süren konseri, sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Konsere, Sabit Dağsuyu'nun ailesi ve Beta Enerji Yönetim Kurulu üyeleri ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve sanatseverler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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