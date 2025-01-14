Gazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi! Hastaneye kaldırıldı

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirdi. Özdil, İstanbul'daki Acıbadem Altunizade Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Özdil'e Anjiyo yapılacak

Bugün yapılan operasyonla kalp damarlarından biri açılan Özdil'e yarın da anjiyo yapılacağı öğrenildi. Yarınki operasyonda iki damarın daha açılacağı bildirildi.

Yılmaz Özdil kimdir?

1965 yılında İzmir'de doğan Yılmaz Özdil, çocukluk ve gençlik yıllarını bu şehirde geçirdi. İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik Bölümü'nde eğitim aldı. Gazetecilik kariyerine Yeni Asır gazetesinde muhabir olarak adım atan Özdil, 1994 yılında Milliyet gazetesine geçti. Burada Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptı.

1995 yılında Sabah Gazetesi'ne geçerek yine Yazı İşleri Müdürü pozisyonunda çalışan Özdil, 1999 yılında Star gazetesinin kuruluşunda yer aldı. Fatih Çekirge'nin genel yayın yönetmenliği yaptığı dönemde önemli projelere imza attı.

2008 yılında, Uğur Dündar'ın sunduğu Star TV Ana Haber bülteninin yayın yönetmenliği görevini üstlendi. Aynı dönemde, Hürriyet'in üçüncü sayfasında yazılar yazmaya başladı. Bu görevini 15 Ağustos 2014 tarihinde istifa edene kadar sürdürdü.

10 Ekim 2014 tarihinden itibaren Sözcü Gazetesi'nde köşe yazıları yazmaya başlayan Özdil, 26 Ekim 2022'de Sözcü TV'nin genel yayın yönetmenliği görevine getirildi. Ancak Mart 2023'te hem Sözcü TV hem de Sözcü Gazetesi'nden istifa etti.

Sözcü'den ayrıldıktan sonra kariyerine dijital platformda devam eden Yılmaz Özdil, YouTube kanalı üzerinden gündeme dair görüşlerini içeren videolar yayımlıyor.