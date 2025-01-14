2025'te otomobil piyasasında yavaşlama mı olacak?

Alfa Romeo Türkiye Marka Direktörü Özgür Süslü, 2024 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 2025 öngörülerini anlattı.

Süslü, Türkiye'de 2015-2020 döneminde ortalama 800 bin adetlerde bir otomotiv pazarı varken artan talebin etkisiyle 2023'te 1 milyon 200 bine yakın bir otomotiv satışının gerçekleştiğini gördüklerini dile getirdi.

Süslü, "Yani pandemi öncesine göre yüzde 50'lik bir büyüme ki pandemi döneminde yine 800 binli adetler oldu çünkü talep çok fazla olmasına rağmen üretim buna yetişemiyordu." dedi.

'2025'te yavaşlama olabilir'

Süslü, şöyle devam etti: "1 milyonlu adetlerde otomobil talebi olmaya devam ediyor. Bu talebin gelecek yıl da benzer seviyelerde kalacağını düşünüyoruz. Yani yine 1 milyonlu adetlerde bir otomobil pazarı olacak. Bu seneye göre, bir miktar yavaşlama olabilir. Çünkü pazara baktığımız zaman son aylarda önceki yılın aynı dönemine göre pazarda az da olsa bir yüzde 5'lik 10'luk daralmalar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun gelecek yılda devam etmesi durumunda, 1 milyon 50 bin-1 milyon 100 bin bağımlılığında bir pazar olabileceğini değerlendiriyoruz."

Alfa Romeo özeline gelince, 2023'te tanıttıkları Tonale modelinin de katkısıyla satış rekoru kırdıklarının altını çizen Süslü, 2 bin 200'e yakın araç satışıyla 2023'ü kapadıklarını aktardı.

Süslü, "Gelecek yıl da Junior'ın katkısıyla bunun yine 2 binli adetlere doğru gelişeceğini öngörüyoruz." dedi.