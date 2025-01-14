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İş Bankası'nın 2025 zammı belli oldu

Türkiye'nin en büyük özel bankası olan İş Bankası'nın çalışanlarına 2025 yılının ilk altı ayı için vereceği zamlar belli oldu. Banka altı aylık enflasyon farkı olan yüzde 15,75'e 4 puan ekleyerek maaş zammını yüzde 20 olarak belirledi. Banka ayrıca çalışanların unvan tazminatlarını da yüzde 45 artırdı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 13:42, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 13:44
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İş Bankası'nın 2025 zammı belli oldu

Yeni yılda geçerli olacak ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretin (yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira) belirlenmesinin ardından özel sektörden de maaş zamlarına ilişkin haberler gelmeye başladı.

Bankacılık sektöründe ilk zam haberi ise İş Bankası'ndan geldi. Türkiye'nin en büyük özel bankası İş Bankası çalışanlarına 2025 altı aylık dönemi için yüzde 20 maaş zammı yaptı.

Altı aylık enflasyon farkı yüzde 15,75 olarak gerçekleşmişti. İş Bankası'nın yüzde 20'lik zam oranı ise enflasyon farkı üzerine 4 puan eklenmesi anlamına geliyor.

İş Bankası ayrıca Toplu İş Sözleşmesi'nde belirtilen tazminat ve ödemelere 01 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 45 zam yapılmasına karar verdi.

İş Bankası çalışanlarını enflasyona ezdirmedi

İş Bankası, 2023'te TÜFE artış oranı yüzde 64,77 iken çalışanlarına yüzde 100,27 ( yüzde 44,22 + yüzde 38,87) seviyesinde, 2024'te ise TÜFE artış oranı yüzde 44,38 iken çalışanlarına yüzde 111,46 (yüzde 79,20 + yüzde 18) seviyesinde zam oranı uygulamıştı.

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