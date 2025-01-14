Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmeye katılım artıyor

Türkiye'de hayat boyu öğrenmeye katılım oranı, 2008 yılında yüzde 2.1 iken, 2023 yılı itibarıyla yüzde 7.4'e çıkarak yüzde 252 oranında bir artış gösterdi. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Türkiye, hayat boyu öğrenmeye katılımda en fazla artış gösteren ülkeler arasında yer alıyor.

Hayat boyu öğrenme, bireylerin yaşamları boyunca katıldıkları tüm öğrenme etkinliklerini kapsıyor ve okullarla sınırlı kalmadan evde, işte ve toplumun farklı alanlarında da gerçekleştirilebiliyor. Öğrenme faaliyetlerinin, yaş, sosyal statü, ekonomik durum ve eğitim seviyesi gibi faktörlere bakılmaksızın sürdürülebileceği ifade edilen bu kavram, eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasına önemli katkı sağlıyor.

Halk Eğitimi Kursları Okullarda Değil, Farklı Mekanlarda Düzenleniyor

Halk Eğitimi Merkezleri, yaptığı protokoller çerçevesinde veya vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda uygun görülen her mekanda kurslar açabiliyor. Bu kurslar, okullarda ders saatleri içinde yapılmamaktadır. Ayrıca, belirlenen kurs programı dışında herhangi bir etkinlik ya da faaliyet düzenlenmesi mümkün değildir. Kurslar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan usta öğreticiler tarafından yürütülmekte ve denetimleri yine Bakanlık tarafından yapılmaktadır.

Belediyelerle İş Birlikleri Sürüyor

Belediyeler, yerel düzeyde kursların düzenlenebilmesi için gerekli olan mekanları temin etmekte ve bu mekanların giderlerini karşılamaktadır. Halk eğitim merkezi modülünde yer alan bir kursun Türkiye genelinde açılabilmesi için protokol yapılması gerekmektedir. Belediyeler, genellikle bulundukları ilde il milli eğitim müdürlükleri ile iş birliği yapmaktadır.

Özellikle CHP'li belediyeler de dahil olmak üzere birçok belediye, sosyal tesislerde ve öğrenme merkezlerinde halk eğitim kursları düzenliyor. Örneğin, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bolu Belediye Başkanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi gibi birçok belediye başkanlığı ile halk eğitim merkezleri arasında benzer işbirlikleri yapılmaktadır.

Çankaya'da 2023 ve 2024 Kurs Verileri

Ankara Çankaya Halk Eğitim Merkezi tarafından 2023 yılında, Çankaya Belediyesi'ne ait binalarda 145 kurs açılmış ve toplamda 1.572 kursiyer bu kurslardan faydalanmıştır. 2024 yılı başından eylül ayına kadar ise 67 kurs düzenlenmiş olup, 658 kursiyer bu kurslardan yararlanmıştır.

398 Belediyeyle İş Birliği

Şu anda Türkiye genelinde 398 belediye ile işbirliği içinde halk eğitim kursları düzenleniyor. Belediyeler ve kamu kurumları arasındaki bu işbirlikleri, hayat boyu öğrenme fırsatlarını genişleterek, eğitimde fırsat eşitliğini artırmayı hedefliyor.

MEB ile Ülkü Ocakları arasında bu kapsamda protokol yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Ülkü Ocakları arasında imzalanan protokol de yukarıda yer verilen çerçevede imza altına alındı. Ancak haberlerde iddia edildiğinin aksine okullarda ders saatleri içerisinde yapılmamaktadır. Halk Eğitimi Merkezleri protokol tarafından veya vatandaşlardan talep oluşması durumunda uygun görülen her mekanda kurs açabilmektedirler.