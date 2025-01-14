Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmeye katılım artıyor

23 ilde FETÖ operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı
23 ilde FETÖ operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı
100.000 TL Kredi %3,66 Faizle!
100.000 TL Kredi %3,66 Faizle!
Sponsorlu İçerik
2025'te otomobil piyasasında yavaşlama mı olacak?
2025'te otomobil piyasasında yavaşlama mı olacak?
Abdüllatif Şener'in oğlu 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı
Abdüllatif Şener'in oğlu 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı
Tapu işlemlerinde 'yapay zeka' dönemi başlıyor
Tapu işlemlerinde 'yapay zeka' dönemi başlıyor
Devlet Bahçeli: PKK'nın bittiği şartsız olarak açıklanmalı
Devlet Bahçeli: PKK'nın bittiği şartsız olarak açıklanmalı
MEB'ten yeni düzenleme: Şehit ve gazi çocuklarını ilgilendiriyor
MEB'ten yeni düzenleme: Şehit ve gazi çocuklarını ilgilendiriyor
Bakan Göktaş açıkladı: Esnek çalışma modeli geliyor!
Bakan Göktaş açıkladı: Esnek çalışma modeli geliyor!
Akaryakıta çifte zam! Motorin 50 TL'yi görebilir
Akaryakıta çifte zam! Motorin 50 TL'yi görebilir
Tehlikeli ürünler açıklandı! Bakanlık çocukları korumak için harekete geçti
Tehlikeli ürünler açıklandı! Bakanlık çocukları korumak için harekete geçti
Okul Öncesi Öğretmenleri isyan noktasına geldi
Okul Öncesi Öğretmenleri isyan noktasına geldi
Bakanlık 'Biliyor muydunuz?' diye sordu tek tek cevapladı
Bakanlık 'Biliyor muydunuz?' diye sordu tek tek cevapladı
Meclis'ten onay çıkarsa, ÖTV'siz 12 araç modeli satışta!
Meclis'ten onay çıkarsa, ÖTV'siz 12 araç modeli satışta!
Meteorolojiden sağanak, buzlanma ve çığ uyarısı
Meteorolojiden sağanak, buzlanma ve çığ uyarısı
Fırsatçı yöneticiye para cezası geliyor
Fırsatçı yöneticiye para cezası geliyor
Doğrudan yatırımlar hızlanıyor
Doğrudan yatırımlar hızlanıyor
Bir milyonu aşkın üreticiye finansman
Bir milyonu aşkın üreticiye finansman
Fenomen şirketlerine 'kayyım' atanabilecek
Fenomen şirketlerine 'kayyım' atanabilecek
MSÜ'den KHO diploma töreni görüntüleriyle ilgili iddialara açıklama
MSÜ'den KHO diploma töreni görüntüleriyle ilgili iddialara açıklama
'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasına açıklama
'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasına açıklama
Karekodlu sistemle şarj istasyonlarında yeni dönem başlıyor
Karekodlu sistemle şarj istasyonlarında yeni dönem başlıyor
Bakanlıktan açıklama: İnternet alışverişlerinde iade hakkı kalktı mı?
Bakanlıktan açıklama: İnternet alışverişlerinde iade hakkı kalktı mı?
Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın yeniden adaylığına dair açıklama
Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın yeniden adaylığına dair açıklama
SGK'dan açıklama: Keyfi değil, mevzuata uygun yönetiliyoruz
SGK'dan açıklama: Keyfi değil, mevzuata uygun yönetiliyoruz
Bakan Işıkhan ile Ankara Büyükşehir arasında 'tuvalet' polemiği
Bakan Işıkhan ile Ankara Büyükşehir arasında 'tuvalet' polemiği
Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar neler?
Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar neler?
Bakan Kacır açıkladı: İkiz Dönüşüm ve Yapay Zeka için yeni destek
Bakan Kacır açıkladı: İkiz Dönüşüm ve Yapay Zeka için yeni destek
Beşiktaş Belediye Başkanının gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme
Beşiktaş Belediye Başkanının gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme
Bakan Memişoğlu'ndan 'maaş kesintisi' açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan 'maaş kesintisi' açıklaması
'38 yaşında EYT'den emekli olanları izah etmek zor'
'38 yaşında EYT'den emekli olanları izah etmek zor'
Ana sayfaHaberler Eğitim

Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmeye katılım artıyor

Milli Eğitim Bakanlığının Ülkü Ocakları ile yaptığı protokol gündemde tartışılıyor. Memurlar.net'in edindiği bilgiye göre protokol kapsamında, derslerde bir etkinlik, faaliyet veya kurs düzenlenmesinin kesinlikle söz konusu olmayacağını belirtti. Protokol kapsamında, Bakanlığın belirlediği müfredat çerçevesinde Mili eğitim Bakanlığı tarafından kursiyer sağlanacak. MEB, bu türden işbirliklerini belediyeler dahil olmak üzere bir çok kurum ve kuruluş ile yapıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 13:46, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 13:51
Yazdır
Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmeye katılım artıyor

Türkiye'de hayat boyu öğrenmeye katılım oranı, 2008 yılında yüzde 2.1 iken, 2023 yılı itibarıyla yüzde 7.4'e çıkarak yüzde 252 oranında bir artış gösterdi. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Türkiye, hayat boyu öğrenmeye katılımda en fazla artış gösteren ülkeler arasında yer alıyor.

Hayat boyu öğrenme, bireylerin yaşamları boyunca katıldıkları tüm öğrenme etkinliklerini kapsıyor ve okullarla sınırlı kalmadan evde, işte ve toplumun farklı alanlarında da gerçekleştirilebiliyor. Öğrenme faaliyetlerinin, yaş, sosyal statü, ekonomik durum ve eğitim seviyesi gibi faktörlere bakılmaksızın sürdürülebileceği ifade edilen bu kavram, eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasına önemli katkı sağlıyor.

Halk Eğitimi Kursları Okullarda Değil, Farklı Mekanlarda Düzenleniyor

Halk Eğitimi Merkezleri, yaptığı protokoller çerçevesinde veya vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda uygun görülen her mekanda kurslar açabiliyor. Bu kurslar, okullarda ders saatleri içinde yapılmamaktadır. Ayrıca, belirlenen kurs programı dışında herhangi bir etkinlik ya da faaliyet düzenlenmesi mümkün değildir. Kurslar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan usta öğreticiler tarafından yürütülmekte ve denetimleri yine Bakanlık tarafından yapılmaktadır.

Belediyelerle İş Birlikleri Sürüyor

Belediyeler, yerel düzeyde kursların düzenlenebilmesi için gerekli olan mekanları temin etmekte ve bu mekanların giderlerini karşılamaktadır. Halk eğitim merkezi modülünde yer alan bir kursun Türkiye genelinde açılabilmesi için protokol yapılması gerekmektedir. Belediyeler, genellikle bulundukları ilde il milli eğitim müdürlükleri ile iş birliği yapmaktadır.

Özellikle CHP'li belediyeler de dahil olmak üzere birçok belediye, sosyal tesislerde ve öğrenme merkezlerinde halk eğitim kursları düzenliyor. Örneğin, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bolu Belediye Başkanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi gibi birçok belediye başkanlığı ile halk eğitim merkezleri arasında benzer işbirlikleri yapılmaktadır.

Çankaya'da 2023 ve 2024 Kurs Verileri

Ankara Çankaya Halk Eğitim Merkezi tarafından 2023 yılında, Çankaya Belediyesi'ne ait binalarda 145 kurs açılmış ve toplamda 1.572 kursiyer bu kurslardan faydalanmıştır. 2024 yılı başından eylül ayına kadar ise 67 kurs düzenlenmiş olup, 658 kursiyer bu kurslardan yararlanmıştır.

398 Belediyeyle İş Birliği

Şu anda Türkiye genelinde 398 belediye ile işbirliği içinde halk eğitim kursları düzenleniyor. Belediyeler ve kamu kurumları arasındaki bu işbirlikleri, hayat boyu öğrenme fırsatlarını genişleterek, eğitimde fırsat eşitliğini artırmayı hedefliyor.

MEB ile Ülkü Ocakları arasında bu kapsamda protokol yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Ülkü Ocakları arasında imzalanan protokol de yukarıda yer verilen çerçevede imza altına alındı. Ancak haberlerde iddia edildiğinin aksine okullarda ders saatleri içerisinde yapılmamaktadır. Halk Eğitimi Merkezleri protokol tarafından veya vatandaşlardan talep oluşması durumunda uygun görülen her mekanda kurs açabilmektedirler.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber