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Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla adliyede ifade verdi

Sosyal medyada ortaya atılan iddialar sonrası menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Yaklaşık 30 dakika ifade veren Sarıkaya, daha sonra yaptığı açıklamada "Dişimle, tırnağımla bu günlere gelmişim, bu bir itibarsızlaştırma çabası ama sorun değil" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 14:18, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 14:18
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ID İletişim Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucu ortağı ünlü menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda geldi.

Serenay Sarıkaya'nın avukatı ile birlikte Talimat Bürosu'nda yaklaşık 30 dakika ifade verdiği öğrenildi.

"Bu bir itibarsızlaştırma çabası"

İfade işlemlerinin ardından kısa bir açıklama yapan Sarıkaya, hakkında ortaya atılanların iftira oduğunu ve kendisinin de hukuki süreç başlatacağını söyledi:

"Her şey yolunda, bir problem yok çok şükür. Hakkımızda çıkan yalan ve iftira. Gerçekten noktasına, virgülüne kadar aslı astarı olmayan gerçek dışı iddiaların son bulması için ifademe başvuruldu. İfademi verdim, hiçbir problemim yok. Kendi adıma, benim adıma da yönlendirilen bu iddialar ve iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım.

Şu anda soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim bir şey yok. Dişimle tırnağımla bu günlere gelmişim, bu bir itibarsızlaştırma çabası ama sorun değil. Bu işler böyle olmaz. Zaten gerçek çok net bir şekilde ortada. O yüzden ifademizi verdik ve gidiyoruz. Sürece bakacağız. Teşekkür ederim"

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