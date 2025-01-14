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Bakan Işıkhan, madencilik sektörü için ihracat hedefini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Madencilik sektöründe temel hedef madencilik ihracatının 2023 yılında yaklaşık 5,7 milyar dolar olan değerinin; 2028 yılına kadar yaklaşık iki kat artırılarak 10 milyar dolara ulaştırılmasıdır" dedi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 14:00, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 14:01
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Bakan Işıkhan, madencilik sektörü için ihracat hedefini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Sektör Buluşmaları' kapsamında düzenlenen 'Madencilik Sektörü' programına katıldı.

Ankara'da bir otelde gerçekleşen programda madencilik sektöründeki sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılarak, sektör temsilcilerinin görüşleri alındı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı liderliğinde ve sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, sektördeki iş gücü piyasalarının geçmişten gelen yapısal sorunlarını çözmeyi gelecekte karşılaşılabilecek zorlukları ve fırsatları bir arada değerlendirerek istihdamı artırmaya yönelik ortak akıl geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

"Temel hedef ihracatın 10 milyar dolara ulaştırılması"

Bakan Işıkhan, 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programı'nın (OVP) madencilik sektörünün makro hedeflerini ortaya koyan iki temel politika metni olduğunu hatırlattı. Işıkhan, "Madencilik sektörüne ilişkin 12. Kalkınma Planı kapsamında ortaya konan temel hedeflerden biri; sektörün katma değerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranının 2028 yılına kadar yüzde 2'ye ulaştırılmasıdır. Diğer bir temel hedef ise; madencilik ihracatının 2023 yılında yaklaşık 5,7 milyar dolar olan değerinin; 2028 yılına kadar yaklaşık iki kat artırılarak 10 milyar dolara ulaştırılmasıdır" açıklamasında bulundu.

Bakan Işıkhan, her iki politika metninde de madenlerin arama ve işletilmesinin türlerine, niteliklerine ve sürdürülebilirlik ilkelerine göre detaylı olarak ele alındığını ve aynı zamanda yatırım güvencesini artıracak yeni bir temel düzenlemenin yapılmasının gerektiğini işaret edildiğini belirtti.

Katma değerli ürünlerin üretilip ihraç edilmesi gerekiyor

Yapılacak mevzuat düzenlemesine ek olarak madencilik sektörünün ihtiyaçlarına da değinen Işıkhan, "Madencilik sektöründe mevzuat düzenlemesi yapılması ihtiyacına ek olarak; dışa bağımlılığın ve cari açığın azaltılması amacıyla yerli kaynaklara yönelme, çevre ve iş güvenliği mevzuatına uyum bilincinin artırılması, stratejik ve kritik hammaddelerin tespiti ve bunların yönetimi, sektörde yer alan firmaların teknik ve mali altyapılarının güçlendirilmesi, sektörde daha çok katma değerli ürünlerin üretilip ihraç edilmesi, arama çalışmalarının diğer ülkelerle işbirliği içerisinde hızlandırılması, özel sektörün arama faaliyetlerinin artırılması için finansal risklerin azaltılması gibi politika ve önlemler dikkat çekmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin zengin doğal kaynakları ve stratejik konumu ile dünya madencilik sektöründe önemli bir aktör olduğunu sözlerine ekleyerek, maden yataklarının coğrafi dağılımı sayesinde ekonomik büyüme ve bölgesel kalkınmada da önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Enerji ve maden arz güvenliğini sağlama hedefi doğrultusunda ortaya konulan Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde konuşan Işıkhan, enerji ham maddelerinde dışa bağımlılığın azaltılması, madencilik ve yer bilimleri alanında bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesi, başta stratejik ve kritik ham maddeler olmak üzere doğal kaynakların yönetiminin ve planlamasının öncelikli hususlar arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

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