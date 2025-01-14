Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan eski MHP ilçe başkanı ve Milli Yol Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar dün akşam saatlerinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Milli Yol Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar dün akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Kumbahçe Mahallesi'nde yürüyerek evine giderken mahallenin elektrik trafosunu tekmeleyip kapısını kırmaya çalışan birini gördü. Sancar "Ne yapıyorsun kardeşim ayıp değil mi" diyerek tepki gösterdi.

Şahıs ile sözlü tartışma kavgaya dönüşünce şahsın yanında bulundurduğu çantadan bir bıçak çıkartarak Sancar'a saldırdığı ve ardından olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Saldırıyı şans eseri yara almadan atlatan Sancar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Polis saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği şahsın ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.