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e-YDS 2025/2 (İngilizce): Başvuruları başladı

e-YDS 2025/2 İngilizce alanında 1 Şubat 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 14:03, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 14:17
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e-YDS 2025/2 (İngilizce): Başvuruları başladı

e-YDS 2025/2 (İngilizce): Başvuruların Alınması

e-YDS 2025/2 İngilizce alanında 1 Şubat 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Sınava başvurular, 14-23 Ocak 2025 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 14 Ocak 2025 tarihinde saat 14.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara'da 4376, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak arayüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-Sınavı hazırlanmıştır. Sınava katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

Adaylar, deneme e-Sınav uygulaması ve 2025 e-YDS Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2025 e-YDS) Kılavuzu

Deneme e-Sınav Uygulaması

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