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5G ihalesi öncesi dikkat çeken açıklamalar!

Bir ay önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025'te ihalesi yapılıp, 2026'da kullanıma başlanması planlanan 5G için ihale edilecek frekansların belirlendiğini açıklamıştı. İhaleye ilişkin görüşlerini paylaşan Vodafone CEO'su Engin Aksoy, frekans bedellerinin yatırım yapılabilir seviyede olmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 14:18, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 14:19
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5G ihalesi öncesi dikkat çeken açıklamalar!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yıl ihalesi yapılıp, 2026'da kullanıma başlanması planlanan yüksek veri hızı, yüksek sistem kapasitesi ve düşük gecikme süresiyle dikkati çeken 5G için ihale edilecek frekansların belirlendiğini belirterek, "Türkiye'de bilişim tarihinin yeniden yazılmasını sağlayacak 5G için yakın zamanda ilana çıkacağız. 5G için ihale edeceğimiz 700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz'deki frekansları hazır hale getirdik" açıklamasında bulunmuştu.

İhaleye hazırlanan bazı GSM operatörlerinin CEO'ları, 5G frekans bedellerine yönelik fikirlerini basın mensuplarıyla paylaştı. Frekans bedellerinin yatırım yapmaya fırsat verecek şekilde belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Vodafone CEO'su Engin Aksoy, CNBC-e'ye açıklamalarda bulundu. 5G'ye geçmenin GSM operatörlerinde büyük bir gelir artışı yaratmayacağını vurgulayan Aksoy, "Bu yüzden belirlenecek olan bedel minimumda tutulmalı. Yoksa bu durum yeni yatırımlar için oldukça kritik. Daha önceki ihalede GSM operatörlerin gelirinin yüzde 16'sı gibi bir ölçü belirlenmişti. Ancak bu çok yüksek" dedi.

Frekans bedellerinin çok yüksek olması halinde Türkiye'deki baz istasyonu sayısının gerekenin altında kaldığını ifade eden Aksoy, yatırımı kolaylaştıracak adımların daha çok atılması gerektiğini ifade etti.

Bir diğer GSM operatörü Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç da daha önce yaptığı açıklamada, 5G ihalesindeki frekans bedelini ödemesini 10 yıla yaymak için Ulaştırma Bakanlığı ile görüştüklerini belitmişti.

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