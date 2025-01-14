Tokat'ta feci kaza... 2 kişi öldü

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki İlknur Akbulut olay yerinde yaşamını yitirdi, Zeliha Ayan ise yaralandı.

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