Tokat'ta feci kaza... 2 kişi öldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 14:38, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 14:39
Tokat'ın Niksar ilçesinde A.T. idaresindeki 06 EJR 074 plakalı tır, Dönekse mevkiinde Ayşe Yılmaz yönetimindeki 23 AYD 976 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki İlknur Akbulut olay yerinde yaşamını yitirdi, Zeliha Ayan ise yaralandı.
Yaralı, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.