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Bakan Tekin: Değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacağız

Adıyaman Aslan Selim Anadolu Lisesi'nin açılışı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapıldı. Açılışta konuşan Bakan Yusuf Tekin, "Değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacak müfredatı hayata geçirmiş olacağız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 15:22, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 15:41
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Bakan Tekin: Değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacağız

Adıyaman Aslan Selim Anadolu Lisesi'nin açılışı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapıldı. Açılışta konuşan Bakan Yusuf Tekin, "Değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacak müfredatı hayata geçirmiş olacağız" dedi.

Okul açılışı ve bir dizi toplantılara katılmak üzere Adıyaman'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk olarak Adıyaman Valiliğine geldi. Valilikte okulların ve öğrencilerin durumlarıyla ilgili bilgi alan Bakan Tekin, daha sonra Karapınar Mahallesi'nde bulunan 16 derslikli Aslan Selim Anadolu Lisesi'nin açılışına katıldı.

Bakan Yusuf Tekin'in katıldığı açılış töreninde Vali Osman Varol, milletvekillerinden Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, önceki dönem Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve çok sayıda kişi yer aldı.

Her türlü sosyal donatıya sahip Aslan Selim Anadolu Lisesi bünyesinde laboratuvar, çok amaçlı salon, kütüphane, rehberlik ve danışma odası, destek eğitim odası bulunuyor.

"Değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacak müfredatı hayata geçirmiş olacağız"

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin özü de bu. Bizi millet olarak bir arada tutan bu tür değerlerimizi gelecek kuşaklara aynı şekilde çocuklarımızın, torunlarımızın gelecek kuşakların bu değerlere sahip olması için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenlemeleri yapmak bizim görevimiz. Biz de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle bunu yapmaya çaba sarf ettik. Aynı zamanda bir de şunu yapmış olduk. Çok hızlı gelişen dünyada çağın ihtiyaç duyduğu eğitim alanındaki gelişmelerin bizim de adapte olacak şekilde düzenlemeleri yaptık. İnşallah güzel sağlıklı hepimizi mutlu edecek, bizim bir arada değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacak bir müfredatı bir eğitim öğretimi hep beraber hayata geçirmiş olacağız. Bugün burada olmamıza vesile olan eski Merkez Bankası Başkanımıza teşekkür ediyorum. O da bu milletin ferdi olmanın gerektirdiği bir davranış biçimi ile hareket etti. Bir sorumluluk bilinciyle hareket etti. Bu okulumuzu kısa bir süre içerisinde tamamlamış olduk. Dolayısıyla Gaye başkanımıza ve bu hayrın ipini çekenlere teşekkür ediyorum" diye konuşarak okulun hayırlara vesile olmasını diledi.

Bakan Tekin daha sonra okul içerisini gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

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