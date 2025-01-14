Otomobille çarpışan ambulans devrildi! Yaralılar var

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü ve yanındaki 3 kişi ile ambulanstaki hasta, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net