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Aile yılı destekleriyle ilgili merak edilen 10 soru 10 cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesiyle, doğum ve aile desteklerini içeren birçok yeni düzenleme hayata geçiriliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 17:50, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 17:52
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Aile yılı destekleriyle ilgili merak edilen 10 soru 10 cevap

Evlilik oranlarının artırılması ve doğurganlık hızının yükseltilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından birçok yeni proje hayata geçirilecek.

Bu kapsamda "Aile Yılı"na özel yeni düzenlemelere ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle:

1 - Doğum yardımı kapsamında 1 Ocak 2025 ve sonrası ilk çocuğuna sahip olan anneye ne kadar ödeme yapılacak?

Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak.

2 - Ailelere, 1 Ocak 2025'ten önce doğan çocukları için yardım yapılacak mı?

Hayır, yapılmayacak. Yeni düzenleme sadece 1 Ocak 2025 günü ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak.

3 - 1 Ocak 2025'ten sonra ikinci çocuğuna sahip olan bir annenin hesabına aylık ne kadar yatırılacak?

Düzenlemenin hayata geçirildiği 1 Ocak 2025'ten sonra ikinci çocuğuna sahip olan annenin hesabına her ay 1500 lira yatırılacak.

4 - İlk ve ikinci çocuğunu 1 Ocak 2025'ten sonra dünyaya getiren bir anneye üç ve üzeri çocuğu dünyaya geldiğinde aylık ne kadar ödeme yapılacak?

Bu sistem sayesinde uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak.

5 - 1 Ocak 2025'ten önce iki çocuk sahibi olan, üçüncü çocuğunu 1 Ocak 2025'ten sonra dünyaya getiren annenin hesabına ne kadar ödeme yapılacak?

Uygulama sadece 1 Ocak 2025'ten itibaren doğacak çocukları kapsadığı için annenin hesabına yalnız üçüncü çocuk için aylık 5 bin lira yatırılacak.

6 - Doğum yardımları, çocuklar kaç yaşını tamamlayana kadar verilecek?

Söz konusu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek.

7 - Yardımlarda herhangi bir kriter gözetilecek mi?

Yardımlar, ailelere herhangi bir kriter gözetilmeksizin verilecek.

8 - Çiftler, 81 ile yaygınlaştırılan Aile ve Gençlik Fonu'na nereden başvurabilecek?

Evlilik yolundaki genç çiftler, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteğinden faydalanmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

9 - Aile ve Gençlik Fonu için başvuru şartları nelerdir?

Fona başvurmak isteyen çiftlerin, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmaları, taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartlarını taşıması gerekiyor.

10 - Kadınlara yönelik ne tür çalışma modelleri hayata geçirilecek ve kreş desteğine yönelik ne gibi yenilikler yapılacak?

Kadınların ev ve işleri arasında bir tercih yapmak zorunda kalmamaları için esnek ve uzaktan çalışma modelleri hayata geçirilecek. Halihazırdaki kreşlerin sayısı artırılarak ülke genelinde yaygınlaştırılması sağlanacak.

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