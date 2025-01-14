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'Yüksek karlı gizli fon' dolandırıcılığında yeni iddianame

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla düzenlenen iddianamedeki eksikler tamamlanıp, mahkemeye yeniden gönderildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 17:58, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 18:25
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'Yüksek karlı gizli fon' dolandırıcılığında yeni iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianame, eksiklikler olduğu gerekçesiyle mahkemece iade edildi.

Bu kapsamda, eksik hususlar tamamlanıp mahkemeye gönderilen iddianamede Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu "şüpheli", aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 24 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Ateş ve Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Mahkeme heyetinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.

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