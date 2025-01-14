Savcılıktan İstanbul Barosu'na dava: Başkan ve yönetim görevden alınabilir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Baro Yönetimine "Amacı Dışında Faaliyet" Suçlaması

Soruşturma, İstanbul 1 No'lu Barosu'nun, Suriye'nin kuzeyinde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilen PKK terör örgütü üyesiyle ilgili yaptığı açıklama üzerine başlatıldı. Davanamede, Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun "amacı dışında faaliyet gösterdiği" iddia edildi.

Görevden Alma Talebi

Savcılık, Avukatlık Kanunu'nun 77. Maddesi'nin 5. fıkrası uyarınca Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasını ve yerlerine yeni üyelerin seçilmesini talep etti.

Hukuki Süreç Başladı

Başsavcılık tarafından hazırlanan davaname mahkemeye sunuldu. Baro yönetiminin geleceği, mahkemenin kararına bağlı olacak.