İSKİ'den, Üsküdar'da denize akan atık suya ilişkin açıklama

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında Üsküdar Kuleli Mahallesi Kuleli Caddesi'nde denize atık su deşarjı olduğunun belirtildiği aktarıldı.

Bahse konu adreste saha incelemeleri yapıldığı belirtilen açıklamada, "Kuleli Caddesi üzerindeki yaklaşık 100 metrelik hattın ekonomik ömrünü tamamlamış ve kesit olarak yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Bölgede yer alan Kuleli Askeri Lisesi Yerleşkesi ve bölgede bulunan restoranların atık su çıkışlarında yağ tutucu olmaması, yoğun yağ ve yiyecek atıklarının dökülmesi atık su hatlarının sağlıklı bir şekilde çalışmamasına neden olmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, idarenin, 2024 yılı itibarıyla bu hattın 1900 metrelik kısmında 44 metreküp atık su hattının temizliğini tamamladığı, bölgede periyodik kontroller ve temizlik çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

Bölgedeki atık su sorununa kalıcı çözüm geliştirmek adına projelendirme çalışmalarının tamamlandığı bildirilen açıklamada, kazı yasaklarının sona ereceği Nisan 2025'te, klasik boru itme yöntemi kullanılarak hattın yenilenmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu çalışmalarla birlikte bölgedeki atık suların arıtma tesislerine itilmesi ve Boğaz'a atık su girişinin engellenmesinin sağlanacağı belirtildi.