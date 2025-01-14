Yaya yolunu düzenlemeye çalışan öğretmene saldırı

İstanbul Pendik'teki 75. Yıl Mesut Yılmaz İlkokulu'nda okul çıkışı sırasında meydana gelen olayda, öğretmen İbrahim Cengiz, servis yolunu yayalar için düzenlemek isterken bir kişinin saldırısına uğradı. Yumruk darbeleriyle beyin travması geçiren Cengiz, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu.

Eğitimcilerden Tepki

Olay sonrası okul önünde bir araya gelen öğretmenler, düzenledikleri basın açıklamasıyla saldırıyı kınadı. "Öğretmene şiddete dur de" sloganları atan eğitimciler, öğretmenlere yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekti.

İbrahim Cengiz: "Haklıyız ve hakkımızı savunacağız"

Yaşadığı saldırının ardından açıklama yapan İbrahim Cengiz, "Görevimizi yaparken bir vatandaş tarafından darp edildim. Bu tür şiddet olaylarının sürekli olması bizi üzüyor. Bugün beyin travması ile atlattım ama birçok öğretmen arkadaşımız hayatını kaybetti. Haklıyız ve hakkımızı savunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Öğretmene Şiddet Son Bulsun"

Hürriyetçi Eğitim-Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Abdulkadir Apaydın, öğretmenlere yönelik şiddetin artarak devam ettiğini belirterek, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılan düzenlemeler yetersiz. Şiddetin son bulmasını ve öğretmenlerimizin güven içinde görev yapmasını istiyoruz" dedi.