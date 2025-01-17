İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 72 saatte 37'ye yükseldi. Tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edilirken, 47 kişinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 11:00, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 11:00
İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 86 kişiden 37'si hayatını kaybetti.
72 saatte Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.
47 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin tedavisi ise serviste sürüyor.