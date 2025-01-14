MEB'in, 'Girişimcilik ve Fütüvvet' temalı afiş yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Fabrika gibi okul: 2024'te 38 milyon ciro yaptı
Fabrika gibi okul: 2024'te 38 milyon ciro yaptı
100.000 TL Kredi %3,66 Faizle!
100.000 TL Kredi %3,66 Faizle!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da sahte içki faciası: Son 24 saatte 11 kişi öldü
İstanbul'da sahte içki faciası: Son 24 saatte 11 kişi öldü
Savcılıktan İstanbul Barosu'na dava: Başkan ve yönetim görevden alınabilir
Savcılıktan İstanbul Barosu'na dava: Başkan ve yönetim görevden alınabilir
Aile yılı destekleriyle ilgili merak edilen 10 soru 10 cevap
Aile yılı destekleriyle ilgili merak edilen 10 soru 10 cevap
Türkiye, NATO projelerine en fazla başvuran ülke oldu
Türkiye, NATO projelerine en fazla başvuran ülke oldu
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Türkiye'nin Maldivleri icradan satılık!
Türkiye'nin Maldivleri icradan satılık!
Bakan Tunç paylaştı: 6 ile yeni mahkeme kuruluyor
Bakan Tunç paylaştı: 6 ile yeni mahkeme kuruluyor
Diplomatlığa ilk adım
Diplomatlığa ilk adım
Bakan Tekin: Değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacağız
Bakan Tekin: Değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacağız
23 ilde FETÖ operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı
23 ilde FETÖ operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı
2025'te otomobil piyasasında yavaşlama mı olacak?
2025'te otomobil piyasasında yavaşlama mı olacak?
Abdüllatif Şener'in oğlu 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı
Abdüllatif Şener'in oğlu 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı
Tapu işlemlerinde 'yapay zeka' dönemi başlıyor
Tapu işlemlerinde 'yapay zeka' dönemi başlıyor
Devlet Bahçeli: PKK'nın bittiği şartsız olarak açıklanmalı
Devlet Bahçeli: PKK'nın bittiği şartsız olarak açıklanmalı
MEB'ten yeni düzenleme: Şehit ve gazi çocuklarını ilgilendiriyor
MEB'ten yeni düzenleme: Şehit ve gazi çocuklarını ilgilendiriyor
Bakan Göktaş açıkladı: Esnek çalışma modeli geliyor!
Bakan Göktaş açıkladı: Esnek çalışma modeli geliyor!
Akaryakıta çifte zam! Motorin 50 TL'yi görebilir
Akaryakıta çifte zam! Motorin 50 TL'yi görebilir
Tehlikeli ürünler açıklandı! Bakanlık çocukları korumak için harekete geçti
Tehlikeli ürünler açıklandı! Bakanlık çocukları korumak için harekete geçti
Okul Öncesi Öğretmenleri isyan noktasına geldi
Okul Öncesi Öğretmenleri isyan noktasına geldi
Bakanlık 'Biliyor muydunuz?' diye sordu tek tek cevapladı
Bakanlık 'Biliyor muydunuz?' diye sordu tek tek cevapladı
Meclis'ten onay çıkarsa, ÖTV'siz 12 araç modeli satışta!
Meclis'ten onay çıkarsa, ÖTV'siz 12 araç modeli satışta!
Meteorolojiden sağanak, buzlanma ve çığ uyarısı
Meteorolojiden sağanak, buzlanma ve çığ uyarısı
Fırsatçı yöneticiye para cezası geliyor
Fırsatçı yöneticiye para cezası geliyor
Doğrudan yatırımlar hızlanıyor
Doğrudan yatırımlar hızlanıyor
Bir milyonu aşkın üreticiye finansman
Bir milyonu aşkın üreticiye finansman
Fenomen şirketlerine 'kayyım' atanabilecek
Fenomen şirketlerine 'kayyım' atanabilecek
MSÜ'den KHO diploma töreni görüntüleriyle ilgili iddialara açıklama
MSÜ'den KHO diploma töreni görüntüleriyle ilgili iddialara açıklama
'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasına açıklama
'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasına açıklama
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB'in, 'Girişimcilik ve Fütüvvet' temalı afiş yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, toplumsal dayanışma ve girişimcilik konularında farkındalık sağlanması amacıyla düzenlenen "Girişimcilik ve Fütüvvet" temalı afiş yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 19:44, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 19:45
Yazdır
MEB'in, 'Girişimcilik ve Fütüvvet' temalı afiş yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Toplantı Salonu'nda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen törene, Bakan Yardımcıları Ömer Faruk Yelkenci ve Nazif Yılmaz ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz katıldı.

Bakan Yardımcısı Yelkenci, törendeki konuşmasında, yarışmayı ahilikle ilişkilendirerek, "Devlet geleneğimizde Ahilik Teşkilatı, devletin sivil kurucularındandır. Selçuklu Devleti'nde de Osmanlı Devleti'nde de kuruluş kodlarını ortaya koyan zümre arasında yer almıştır." ifadesini kullandı.

Yelkenci, "Bu yapı tarihsel süreçte ahlak çerçevesinde çalışan dürüst zanaat erbabını da gayriahlaki rekabetten korumuş ve bundan men etmiştir. Bunu da tüm meslekler için oluşturdukları geleneksel standartlarla sağlamışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Yılmaz da Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Maziden Atiye Ahlat Projesi uygulandığını, her hafta bir grup öğrencinin orada ağırlandığını belirterek, "Afiş çalışmalarını orada her bir masadaki öğrenciler yorumlayıp birbirleriyle paylaşacak. Dolayısıyla bu yapılan çalışma aslında Türkiyemizdeki birçok öğrencimizin istifadesine sunulacak." diye konuştu.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Karagöz de ahilik ve girişimcilik seçmeli dersini başlattıklarını hatırlatarak, "Girişimcilik ve Fütüvvet" temalı afiş yarışmasıyla gençlerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak girişimcilik bilinci ve fütüvvet anlayışı hakkında farkındalıklarını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber