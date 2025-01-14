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Fabrika gibi okul: 2024'te 38 milyon ciro yaptı

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, taşımalı eğitimdeki öğrencilere yemek hizmeti sunarken, aynı zamanda uygulamalı eğitimle öğrencilerine kazanç sağlıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 19:53, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 19:54
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Fabrika gibi okul: 2024'te 38 milyon ciro yaptı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), taşımalı eğitim kapsamındaki okulların yemek ihtiyacını karşılayarak 2024 yılında 38 milyon liralık ciroya ulaştı. "Yiyecek içecek hizmetleri" bölümü bünyesinde 4 bin 500 kişiye yemek hizmeti sunan okul, aynı zamanda artan yemekleri toplayarak hayvan barınağına ulaştırıyor ve sosyal yardımlaşma kapsamında ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Öğrenciler Hem Eğitim Alıyor Hem Kazanıyor

Okul Müdürü Mecit Bedük, mutfakta öğretmenler, usta öğreticiler ve 143 öğrenciyle yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bu süreçte öğrencilerimiz uygulamalı eğitim alırken, aynı zamanda harçlıklarını çıkarıyor. 38 milyon liralık cironun 4 milyon lirası hazineye, 1 milyon 727 bin lirası maaş ödemelerine, 855 bin 146 lirası ise öğrencilere aktarıldı" dedi.

Uygulama Oteliyle Hizmet

Okul, yiyecek içecek hizmetlerinin yanı sıra Uygulama Oteli ile de konaklama ve seyahat hizmetleri sunuyor. Müdür Bedük, "Öğrencilerimiz burada hem uygulamalı eğitim görüyor hem de dünya mutfağından örnekler sunarak kendilerini geliştiriyor. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında staj imkanı buluyorlar" diye konuştu.

Destek ve Takdir

İlçe Kaymakamı Özgür Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, sık sık okulu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceliyor ve öğrencilere destek oluyor. Şahinkaya MTAL, hem bölgeye sağladığı hizmetlerle hem de öğrencilerin mesleki gelişimine katkısıyla büyük takdir topluyor.

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