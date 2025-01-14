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Isparta'da midibüs ile sivil polis aracı çarpıştı: 2 polis yaralı

Isparta'da midibüs ile sivil polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 20:18, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 20:36
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Isparta'da midibüs ile sivil polis aracı çarpıştı: 2 polis yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Isparta-Konya karayolunun 44. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan H.Y. idaresindeki 32 AEJ 804 plakalı Volkswagen marka midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen, Mustafa Ö.'nün kullandığı 32 ADC 843 plakalı Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tahsisli resmi hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonrası, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan polis memurları Mustafa K.Y. ve Memiş E. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memurları ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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