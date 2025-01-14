Ankara'da kaçak gıda operasyonu: 1.3 milyon TL'lik ürün ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Çankaya ve Keçiören ilçesinde N.E. isimli şüpheliye ait 2 iş yerinde sahte/ kaçak gıda maddeleri satışı ve üretimi yapıldığı bilgisi alındı. Ekipler tarafından iki iş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 275 bin TL olan; 2 bin 500 litre sahte zeytinyağı, 1 ton sahte bal, 400 kilogram çay ve 600 kilogram peynir ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.