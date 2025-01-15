İsrail ile Hamas arasında anlaşma sağlandı

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Donald Trump, açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Trump, aynı hesabından daha sonra yaptığı yeni açıklamada, söz konusu ateşkes anlaşmasını, 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerini kazanmasına bağladı.

"Bu epik ateşkes anlaşması, yalnızca kasım ayında kazandığımız tarihi zaferin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi." yorumunu yapan Trump, kendi yönetiminin "barış arayışında" olduğunu ve bunu, tüm dünyaya göstereceklerini belirtti.

Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a ayrıca teşekkür eden Trump, "Gazze'nin bir daha teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmemesi" için İsrail ve diğer müttefikleriyle yakın çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

İbrahim Anlaşmalarını daha da genişleteceklerini kaydeden Trump, "Bu, Amerika ve hatta dünya için gerçekleşecek harika şeylerin sadece başlangıcı." değerlendirmesini yaptı.

Ateşkeste kendisinin payının "büyük" olduğunu savunan Trump, "Daha Beyaz Saray'a gelmeden bu kadar çok şey başardık. Beyaz Saray'a geri döndüğümde olabilecek harika şeyleri bir hayal edin." ifadelerine yer verdi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes 19 Ocak'ta başlayacak

Hamas ve İsrail, Katar'ın başkenti Doha'daki müzakereler sonucu Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya vardı. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlandığını resmen duyurarak, ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağını açıkladı.

Katar, Mısır ve ABD tarafından yürütülen arabuluculuk çabalarının başarıya ulaştığını aktaran Al-Thani, anlaşma ile İsrailli esirlerin serbest bırakılacağını ve Gazze'ye insani yardımların kapasitesinin artacağını ifade etti. Anlaşmanın uygulanması konusunda İsrail ve Hamas ile görüşmelerin devam ettiğini aktaran Al-Thani, ateşkese ilişkin sürecin geçtiğimiz ay başladığını ifade etti. Al-Thani, ateşkesin bir "başlangıç" olduğunu belirterek, şimdi arabulucuların ve uluslararası toplumun kalıcı barışı sağlamak için çalışması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmanın ABD'nin "inatçı ve özenli" diplomasisinin bir sonucu olduğunu belirterek, ateşkes anlaşmasının ana hatlarının geçtiğimiz yıl mayıs ayında ortaya koyduğunu ifade etti.

"Anlaşma tamam"



ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığını belirterek, "Orta Doğu'daki rehineler için anlaşma tamam. Kısa süre içinde serbest bırakılacaklar. Teşekkür ederim" dedi.

Anlaşmanın geçtiğimiz sene kasım ayında ABD'de düzenlenen başkanlık seçimini kazanmasının bir sonucu olduğunu savunan Trump, seçim zaferinin dünyaya barış sinyali verdiğini söyledi. ABD'li ve İsrailli rehinelerin ailelerine ve sevdiklerine kavuşmak üzere evlerine dönecek olmalarından büyük bir heyecan duyduğunu ifade eden Trump, "Bölge genelinde güç yoluyla barışı teşvik etmeye devam edeceğiz. Bu, ABD ve aslında Dünya için gelecek büyük şeylerin yalnızca başlangıcıdır. Beyaz Saray'da bile olmadan çok şey başardık. Beyaz Saray'a döndüğümde ve yönetimim tamamen onaylandığında gerçekleşecek tüm harika şeyleri hayal edin, böylece ABD için daha fazla zafer elde edebiliriz" dedi.

Ateşkes haberlerinin ardından Gazzeliler kutlama yaptı



Ateşkes haberlerinin ardından Gazzeliler, kutlama yaptı. Deir el-Balah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki Gazzeliler, ellerinde bayraklarla ateşkes haberini kutladı.