AK Parti'de dört ilde il başkan adayları belirlendi

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kayseri İl Başkanlığı'na Hüseyin Okandan, Malatya İl Başkanlığı'na Ali Bakan, Tokat İl Başkanlığı'na Adem Dizer ve Sinop İl Başkanlığı'na Yakup Üçüncüoğlu aday gösterildi.

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