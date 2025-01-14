Baykar, ilk uydusunu uzaya fırlattı

Oyuncak ve giyim ürünlerinde tehlike! 4 ürün toplatılıyor
Oyuncak ve giyim ürünlerinde tehlike! 4 ürün toplatılıyor
MEB'den özel okullara yeni düzenleme: Şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz eğitim
MEB'den özel okullara yeni düzenleme: Şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz eğitim
KAAN'ın motoru yerli ve milli olacak
KAAN'ın motoru yerli ve milli olacak
Haksız fiyat artışına geçit yok: Ticaret Bakanlığı cezaları artırdı
Haksız fiyat artışına geçit yok: Ticaret Bakanlığı cezaları artırdı
Fabrika gibi okul: 2024'te 38 milyon ciro yaptı
Fabrika gibi okul: 2024'te 38 milyon ciro yaptı
İstanbul'da sahte içki faciası: Son 24 saatte 11 kişi öldü
İstanbul'da sahte içki faciası: Son 24 saatte 11 kişi öldü
Savcılıktan İstanbul Barosu'na dava: Başkan ve yönetim görevden alınabilir
Savcılıktan İstanbul Barosu'na dava: Başkan ve yönetim görevden alınabilir
Aile yılı destekleriyle ilgili merak edilen 10 soru 10 cevap
Aile yılı destekleriyle ilgili merak edilen 10 soru 10 cevap
Türkiye, NATO projelerine en fazla başvuran ülke oldu
Türkiye, NATO projelerine en fazla başvuran ülke oldu
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Türkiye'nin Maldivleri icradan satılık!
Türkiye'nin Maldivleri icradan satılık!
Bakan Tunç paylaştı: 6 ile yeni mahkeme kuruluyor
Bakan Tunç paylaştı: 6 ile yeni mahkeme kuruluyor
Diplomatlığa ilk adım
Diplomatlığa ilk adım
Bakan Tekin: Değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacağız
Bakan Tekin: Değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacağız
23 ilde FETÖ operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı
23 ilde FETÖ operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı
2025'te otomobil piyasasında yavaşlama mı olacak?
2025'te otomobil piyasasında yavaşlama mı olacak?
Abdüllatif Şener'in oğlu 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı
Abdüllatif Şener'in oğlu 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı
Tapu işlemlerinde 'yapay zeka' dönemi başlıyor
Tapu işlemlerinde 'yapay zeka' dönemi başlıyor
Devlet Bahçeli: PKK'nın bittiği şartsız olarak açıklanmalı
Devlet Bahçeli: PKK'nın bittiği şartsız olarak açıklanmalı
Bakan Göktaş açıkladı: Esnek çalışma modeli geliyor!
Bakan Göktaş açıkladı: Esnek çalışma modeli geliyor!
Akaryakıta çifte zam! Motorin 50 TL'yi görebilir
Akaryakıta çifte zam! Motorin 50 TL'yi görebilir
Okul Öncesi Öğretmenleri isyan noktasına geldi
Okul Öncesi Öğretmenleri isyan noktasına geldi
Bakanlık 'Biliyor muydunuz?' diye sordu tek tek cevapladı
Bakanlık 'Biliyor muydunuz?' diye sordu tek tek cevapladı
Meclis'ten onay çıkarsa, ÖTV'siz 12 araç modeli satışta!
Meclis'ten onay çıkarsa, ÖTV'siz 12 araç modeli satışta!
Meteorolojiden sağanak, buzlanma ve çığ uyarısı
Meteorolojiden sağanak, buzlanma ve çığ uyarısı
Fırsatçı yöneticiye para cezası geliyor
Fırsatçı yöneticiye para cezası geliyor
MSÜ'den KHO diploma töreni görüntüleriyle ilgili iddialara açıklama
MSÜ'den KHO diploma töreni görüntüleriyle ilgili iddialara açıklama
'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasına açıklama
'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasına açıklama
Karekodlu sistemle şarj istasyonlarında yeni dönem başlıyor
Karekodlu sistemle şarj istasyonlarında yeni dönem başlıyor
Bakanlıktan açıklama: İnternet alışverişlerinde iade hakkı kalktı mı?
Bakanlıktan açıklama: İnternet alışverişlerinde iade hakkı kalktı mı?
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Baykar, ilk uydusunu uzaya fırlattı

Baykar, iştiraki Fergani Uzay'ın "FGN-100-d1" isimli uydusunu, SpaceX'in Transporter-12 misyonu kapsamında uzaya fırlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 23:11, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 23:13
Yazdır
Baykar, ilk uydusunu uzaya fırlattı

Baykar, uzay projesi kapsamında ilk uydusunu uzaya fırlattı. Baykar, iştiraki Fergani Uzay'ın "FGN-100-d1" isimli uydusunu, SpaceX'in Transporter-12 misyonu ile yörüngeye gönderdi. FGN-100-d1, Falcon 9 roketiyle ABD'nin California eyaletinde yer alan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nde diğer 131 faydalı yükle başarılı şekilde uzaya fırlatıldı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "20 yıllık hedefimize vardıktan sonra hedef biraz daha öteye taşındı ve uzay çalışmalarına başladık" ifadelerini kullanmış, yaklaşık 2 yıldır devam eden Fergani projesi kapsamında, küresel konumlama sistemi inşa etmeyi amaçladıklarını açıklamıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber