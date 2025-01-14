Baykar, ilk uydusunu uzaya fırlattı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "20 yıllık hedefimize vardıktan sonra hedef biraz daha öteye taşındı ve uzay çalışmalarına başladık" ifadelerini kullanmış, yaklaşık 2 yıldır devam eden Fergani projesi kapsamında, küresel konumlama sistemi inşa etmeyi amaçladıklarını açıklamıştı.

Baykar, uzay projesi kapsamında ilk uydusunu uzaya fırlattı. Baykar, iştiraki Fergani Uzay'ın "FGN-100-d1" isimli uydusunu, SpaceX'in Transporter-12 misyonu ile yörüngeye gönderdi. FGN-100-d1, Falcon 9 roketiyle ABD'nin California eyaletinde yer alan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nde diğer 131 faydalı yükle başarılı şekilde uzaya fırlatıldı.

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