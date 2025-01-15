Adli Tıp Kurumuna ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Adli Tıp Kurumuna ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin ÖZDEMİR görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Bekir ALTUN atanmıştır.
Adli Tıp Kurumu;
- Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Mehmet Ali SELÇUK,
- Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Ömer ASAN,
- Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine Uzm. Dr. Şener AĞAÇ,
- Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Esma AKDEMİR,
- Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Hanife BALCI,
- Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Tuğba ÖZBULAT,
- Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Muhammed Emre YILMAZ,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince atanmıştır.
Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince Uzm. Dr. Halit ÇAKIR atanmıştır.
Adli Tıp Kurumu;
- Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Başkanlığına, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol TURAN,
- Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Gıda Mühendisliği Üyeliğine, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ,
- Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Tıbbi Biyoloji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk DAŞDEMİR,
- Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Çocuk Nörolojisi Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin KILIÇ,
- Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Üyeliğine, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil KOYUNCU,
- Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Aile Hekimliği Üyeliğine, Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Ali ORUÇ,
- Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Barış DEMİRKOL,
- Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet ÇELİK,
- Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Serkan BAYRAM,
- Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sedat ÖZDEMİR,
- Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer ÇELİK,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince görevlendirilmiştir.
Adli Tıp Kurumu;
- Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet ERTÜRK,
- Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Acil Tıp Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Nedim UZUN,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince görevlendirilmiştir.
14 Ocak 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI