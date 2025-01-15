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Erdoğan'dan MYK'ya damga vuran 'terörsüz Türkiye' sözleri

Külliye'de şehit ailelerini ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'da yaptığı konuşmada "Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan minnet borcumuzu ödemeye çalışacağız. Bu meselede şehit ve gazi ailelerimizin incinmemesi bizim için çok önemli" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 07:23, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 07:26
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Erdoğan'dan MYK'ya damga vuran 'terörsüz Türkiye' sözleri

AK Parti'nin önceki gün yapılan MYK toplantısında ana gündem maddelerinden biri Terörsüz Türkiye süreci oldu. Ülke içerisinde terörü bitirdiklerini, sınır ötesinde de terörün günlerinin artık sayılı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terörsüz Türkiye adını verdiğimiz bu süreç ile ilgili çerçeveyi, Şanlıurfa ve Diyarbakır il kongrelerinde zaten çizdik. Yarım asırdır bu millete, nice acılar yaşatan, evlatlarından ayıran, milletimizin geleceğini karartan emperyalist oyunu bozma aşamasındayız" dedi.

Cumhurbaşkanı, sözlerine şöyle devam etti: Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi bu terör belasından kurtarıp, yeni yüzyılı inşa edeceğiz. Terörü bitirme konusunda bu güne kadar çok önemli adımlar attık. Terörsüz Türkiye hedefimizde kararlıyız. Bu konuda şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da gerekli inisiyatifleri almaktan çekinmeyeceğiz.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER

"Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek aynı zamanda şehitlerimize olan minnet borcumuzu ödemeye çalışacağız" diyen Erdoğan "Bu meselede şehit ve gazi ailelerimizin incinmemesi çok önemli. Gerekli bütün hassasiyeti ve üslubu kullanıyoruz. Şu anda biz hepsiyle temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Suriye'deki gelişmelere de temas eden Erdoğan'ın ülkenin toprak bütünlüğünün önemli olduğunu, bunun da terör örgütlerinin temizlenmesi ile sağlanabileceğini vurguladığı öğrenildi.

KONGRE 23 ŞUBAT'TA

Öte yandan toplantıda AK Parti'nin büyük kongre tarihi de netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Şubat'ta yapılması öngörülen 8. Olağan Kongre takvimi için onay verdi. Erdoğan'ın konu hakkında MYK üyelerine "Büyük kongre için beklentileri karşılayacak hazırlıkları yapalım" talimatını verdiği öğrenildi.

TÜZÜK YENİLENİYOR

Kongre öncesi revize edilmesi beklenen parti tüzüğü için ise AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı başkanlığında bir komisyon kurulması kararı alındı. Komisyonda bir önceki kongrede tüzük çalışmalarında yer alan başkanlık birimlerinin yer alması bekleniyor. Bir önceki dönemde Yazıcı'nın başkanlığındaki komisyonda, Genel Sekreter Fatih Şahin ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz yer almıştı.

Kaynak: Emrah Özcan

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