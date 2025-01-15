Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'tan korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Bölge halkı depreme uyandı, AFAD ve Kandilli rasathanesi ilk verileri açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğoğlu ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 05:58 sularında meydana gelen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremi hisseden vatandaşlar yine aynı korkuyu yaşadı. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,3 olarak duyurdu. Bölgede artçı sarsıntılar devam etti.