Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Son deprem Kahramanmaraş'ta kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı. Yere yakın gerçekleşen sarsıntı kuvvetli hissedildi, işte son durum.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 07:29, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 07:30
6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'tan korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Bölge halkı depreme uyandı, AFAD ve Kandilli rasathanesi ilk verileri açıkladı.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğoğlu ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 05:58 sularında meydana gelen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Depremi hisseden vatandaşlar yine aynı korkuyu yaşadı. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,3 olarak duyurdu. Bölgede artçı sarsıntılar devam etti.
#DEPREMKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 15, 2025
TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) https://t.co/M35aijrxPe
15.01.2025, 05:58:45 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 6.1 km#Kandilli