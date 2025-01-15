Taban aylığa 47 milyar lira destek

Meclis gündemine alınan en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkaran düzenlemeden toplamda 3 milyon 870 bin kişi etkilenecek. Bu çerçevede, taban seviyeden emekli aylığı alacak kişilere 2025 yılında toplamda Hazine'den 47 milyar liralık ilave ödeme yapılacak.

16.6 MİLYON EMEKLİ VAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın milletvekillerine dağıttığı etki analizine göre, SGK 16.6 milyon emekliye ödeme yapıyor. Aralık 2024 itibariyle taban seviyeden aylık alan emekli sayısı 3.8 milyonken ocak ayı itibariyle bu sayış 3 milyon 870 bine yükseldi. En düşük emekli maaşının maliyeti 47.7 milyar olarak hesaplandı. Ocak 2025 itibariyle 3 milyon 870 bin kişi 14 bin 469 lira maaş alacak. Yine işverenlere sağlanan asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarılmıştı. Yasa teklifi en düşük emekli aylığı asgari ücret desteğini de içeriyor.

Uğur Duyan