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Haksız rekabete bu yıl da geçit yok

Geçtiğimiz yıl iç piyasadaki rekabeti bozan ve vatandaş aleyhine oluşan fiyatlama davranışlarını yakın takibe alan Ticaret Bakanlığı; fahiş fiyattan stokçuluğa, otomotivden e-ticarete kadar kadar pek çok sektörü ilgilendiren düzenlemeler yaptı. Bakanlık, söz konusu düzenlemeleri bu sene de sıkı uygulamakta kararlı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 07:34, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 07:36
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Haksız rekabete bu yıl da geçit yok

Ticaret Bakanlığı haksız fiyat denetimlerini artırarak sürdürecek. Otomotivden emlak sektörüne kadar geçen yıl çıkarılan pek çok düzenlemesi bu yıl da sıkıca uygulanacak. Söz konusu düzenlemeler enflasyon ile mücadeleye katkı verirken aynı zamanda iç piyasadaki sektörlerde olası fırsatçılıkları da önlemeye çalışıyor. Rekabeti bozucu ve vatandaşın aleyhine olabilecek birçok alandaki düzenleme ve buna bağlı cezalar geçen yıl caydırıcı oldu.

STOKÇUYA 12 MİLYAR TL CEZA

Bakanlıktan geçen yıl çıkarılan iç ticaret düzenlemelerine ilişkin açıklamaya göre, perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, haksız rekabette cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla fahiş fiyat artışı cezasının üst sınırı 1 milyon liraya ve stokçuluğun ise 12 milyon liraya çıkarıldı. Bir takvim yılında üç defa stokçuluk cezası alanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılabilmesine imkan tanındı.

PAZAR YERLERİNE YÖNELİK DÜZENLEME

Fiyatı 25 bin lira üzerindeki cep telefonları ile sıfır ürün kategorisinde yer alan ve fiyatı 20 bin lira üzerindeki cep telefonları için 3 ay taksit yapılması için düzenlemeye gidildi. Taşıt satışlarında taksitlendirme aralıklarının nihai fatura değerleri alt eşiği 400 bin liraya, üst eşiği 2 milyon liraya yükseltildi. Kapalı pazarlardaki satış yerlerinin sınırlı ayni hak yöntemiyle kiralama usulü kaldırıldı. Bakanlık genelgeleriyle sebze ve meyve ticaretine ilişkin düzenlemeler yapıldı. Bu yıl hal hakem heyetlerinde uygulanacak parasal sınır 887 bin 9 lira olarak tespit edildi.

OTODA 6 AY VE 6 BİN KM KISITLAMASI ETKİLİ OLDU

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ile tescilsiz motorlu kara taşıtlarının ticareti kapsama alınarak, distribütörler, distribütörler harici taşıt ithal edenler, yetkili satıcılara yönelik kural ve yükümlülükler getirildi. Otomotiv sektöründe "6 ay-6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması" ile ilan kısıtlamasının uygulama süresi 1 Temmuz'a uzatıldı. Piyasada bu düzenlemenin olumlu etkileri görüldü.

E-İHRACATA ÖZEL ÖNEM

Yerli elektronik ticaret pazar yerlerinin yurt dışı satışlarının teşvik edilmesi, rekabetçi güçlerinin, istihdam oluşturma potansiyellerinin ve yüksek teknolojili yatırımlarının artırılmasına yönelik Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapıldı.

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