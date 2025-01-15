Aile hekimi raporu artık ücretli olacak

TBMM Genel Kurulunda 9 Ocak'ta kabul edilerek yasalaşan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yabancılara sunulan hizmetler, sertifikası olan aile hekimlerince mesai dışında sunulan akupunktur ve fitoterapi ile özel amaçlı raporlardan Bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak.

Katılım Payı 20 Liraya Çıkarıldı

Kanunla birlikte sağlık hizmetleri için alınan katılım payı ücretlerinde artışa gidildi. Ayakta tedavilerde hekim ve diş hekimi muayenesi için alınan katılım payı, 20 liraya yükseltildi.

Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aile hekiminden sevk edilen hastalar için katılım payını yüzde 50 oranında düşürme yetkisine sahip olacak. Böylece sevk zinciri teşvik edilirken hastaların sağlık sisteminde yönlendirilmesi hedefleniyor.

Özel Sektöre Prim Desteği Azaltıldı

Kanun, özel sektör işverenlerine verilen SGK prim indirimleri konusunda da değişiklik içeriyor. Buna göre, özel sektör işverenlerine sağlanan 5 puanlık prim indirimi, 4 puana düşürüldü. Ancak, imalat sektöründe çalışan işverenler için mevcut 5 puanlık destek uygulaması devam edecek.

Bu düzenlemeyle, işverenlerin yükümlülüklerinin bir kısmı hafifletilirken, bazı sektörlerde teşviklerin korunması amaçlanıyor.

Aile Hekimi Raporları Ücretli Hale Geliyor

Kanunda yapılan bir diğer önemli değişiklik ise aile hekimlerinin sunduğu sağlık raporlarıyla ilgili oldu. Ehliyet almak veya farklı amaçlarla alınan bazı sağlık raporları artık ücret karşılığında verilecek.

Özellikle ehliyet, spor lisansı gibi işlemler için talep edilen raporlar ücretli hale gelirken, bu raporlar karşılığında toplanan ücretlerin döner sermayeye aktarılacağı belirtildi.

Ayrıca, aile hekimleri mesai saatleri dışında da ücret karşılığında hastalara sağlık hizmeti sunabilecek. Bu düzenlemeyle, vatandaşların mesai saatleri dışında da aile hekimlerine ulaşabilmesinin önü açılmış oldu.