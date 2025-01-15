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Eski polis, sevgilisini sokak ortasında defalarca bıçakladı

Cezaevinden çıkan eski polis T.T., Adapazarı'nda sevgilisi I.A.'yı boğazından defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, polis operasyonuyla sona erdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 07:42, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 07:44
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Eski polis, sevgilisini sokak ortasında defalarca bıçakladı

Sakarya'da daha önce birçok kez suç dosyası kabaran ve sevgilisi için çeşitli olaylara karışan eski polis memuru T.T., yine dehşet saçtı. Cezaevinden tahliye edilen şüpheli, bu kez Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi'nde sevgilisi I.A.'yı sokak ortasında boğazından defalarca bıçaklayarak kaçtı.

Geçmişteki Suçlarıyla Gündeme Gelmişti

Görevinden ihraç edilen ve 2022, 2023 ve 2024 yıllarında sevgilisi I.A.'yı hedef alan farklı şiddet olaylarına karışan T.T., 'Silahla Tehdit' suçundan cezaevine gönderilmişti. Ancak cezaevinden çıkan T.T., yeniden eski sevgilisini hedef aldı.

Bu kez bir apartmanın ara katında I.A.'yı boğazından bıçaklayan T.T., olayın ardından kaçmaya çalıştı. Yaralı kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis Operasyonuyla Yakalandı

Olay sonrası saklandığı evde tespit edilen T.T., özel harekat polislerinin düzenlediği operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Şikayetlerini Geri Çekmişti

Ağır yaralanan I.A.'nın, T.T. hakkında daha önceki tarihlerde yaptığı şikayetleri geri çektiği öğrenildi. Kadının hayati tehlikesi sürerken, polis soruşturmayı derinleştiriyor.

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