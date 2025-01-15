Organize suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşılığını E.Ç'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Hücre-6" operayonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, operasyonda yakalanan örgüt üyesi şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme suçlarından soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Operasyonlarda, 15 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek, senet ve dijital materyal ele geçirildi.

"Bildirin, gereğini yapalım"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yerlikaya, "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin. Biz gereğini yapalım" dedi.

Bakan Yerlikaya, ayrıca, operasyonları koordine eden Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.