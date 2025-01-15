Ankara'da 530 obje ve sikke ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Bala ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

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