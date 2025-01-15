Ankara'da 530 obje ve sikke ele geçirildi
Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 530 obje ve sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 08:30, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 08:22
Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Bala ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Adresteki aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 530 obje ve sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.B. ve S.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.