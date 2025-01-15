Marmara'da hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi
Şiddetli yağış ve fırtına, Marmara Deniz ulaşımında sefer iptallerine neden oldu. İstanbul-Bursa arasındaki deniz otobüsü ve Çanakkale Boğazındaki arabalı vapur seferleri aksamalı olarak yapılacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 08:52, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 08:54
Bursa Deniz Otobüsleri BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, 12.55'e kadar seferler aksamalı olarak gerçekleştirilecek.
Bazı seferler ise fırtına nedeniyle yapılamayacak.
Buna göre, iptal edilen seferler şu şekilde:
|Kalkış Saati
|Kalkış Noktası
|Varış Noktası
|09:30
|Bursa Mudanya
|İstanbul Sirkeci
|09:30
|Bursa Mudanya
|Armutlu
|10:00
|Armutlu
|İstanbul Sirkeci
|11:30
|İstanbul Sirkeci
|Bursa Mudanya
|11:30
|İstanbul Sirkeci
|Armutlu
|12:55
|Armutlu
|Bursa Mudanya
İDO'da sefer iptali
İstanbul Deniz Otobüsleri İDO'dan yapılan açıklamaya göre ise, 09.05 İstanbul Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferi yapılmayacak.
Çanakkale'de GESTAŞ'dan yapılan açıklamada da Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda 07:00 ile 13.00 saatleri arasında bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.