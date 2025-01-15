Marmara'da hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, 12.55'e kadar seferler aksamalı olarak gerçekleştirilecek.

Bazı seferler ise fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Buna göre, iptal edilen seferler şu şekilde:

Kalkış Saati Kalkış Noktası Varış Noktası 09:30 Bursa Mudanya İstanbul Sirkeci 09:30 Bursa Mudanya Armutlu 10:00 Armutlu İstanbul Sirkeci 11:30 İstanbul Sirkeci Bursa Mudanya 11:30 İstanbul Sirkeci Armutlu 12:55 Armutlu Bursa Mudanya

İDO'da sefer iptali

İstanbul Deniz Otobüsleri İDO'dan yapılan açıklamaya göre ise, 09.05 İstanbul Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferi yapılmayacak.

Çanakkale'de GESTAŞ'dan yapılan açıklamada da Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda 07:00 ile 13.00 saatleri arasında bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.