İçişleri Bakanlığı uyardı: B sınıfı ehliyetlerde yeni dönem

Türkiye'de ilk olarak 2016 yılında uygulanmaya başlanan yeni tip sürücü belgesi uygulaması, 9. yılına girerken yaklaşık 30 milyon sürücüye hizmet veriyor.

İçişleri Bakanlığı, eski nesil ehliyetlerin kullanımını başlangıçta 2022 yılı ile sınırlamış ancak pandemi döneminde yaşanan aksaklıklar gerekçe gösterilerek söz konusu tarih 31 Aralık 2024'e uzatılmıştı. Yapılan tüm uyarılara rağmen ehliyetlerini yenilemeyen ve yılın son bölümünde yüklü para cezalarıyla karşılaşmamak için nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturan milyonlarca vatandaş, randevu sisteminin kilitlenmesine neden oldu.

Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kasım ayında yaptığı açıklama ile eski tip ehliyet kullanım süresinin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Sürücülere bu zaman diliminde ehliyetlerini yenileyebilecekleri aktarılırken, milyonlarca sürücünün yeni yılda karşılaşacağı zamlı ceza miktarı da belirlenmiş oldu.

YENİLEMEYEN 18 BİN 679 LİRA ÖDEYECEK

İçişleri Bakanlığı, söz konusu uygulamanın yeniden uzatılmayacağına yönelik uyarılarda bulunurken, 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla trafikte eski tip ehliyet kullanımının yasaklanacağı belirtildi.

Türkiye'de halihazırda 3 milyona yakın sürücünün ehliyetlerini yenilemediği belirtilirken, randevu sürecinin uzatılmasıyla birlikte nüfus müdürlüklerine olan talep de dip yaptı. Buna karşın geçtiğimiz yıl 12 bin 978 TL olarak belirlenen eski tip ehliyet kullanımına yönelik para cezası, bu yıl yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranının uygulanmasıyla birlikte 18 bin 679 liraya yükseldi.

Ehliyetini belirtilen süre içerisinde yenilemeyen vatandaşlar, Ağustos ayı ile birlikte trafiğe çıkmaları halinde zamlı trafik cezaları ile karşı karşıya kalacak.

TAMAMINA YAKINI B SINIFI EHLİYETLERDEN OLUŞUYOR

Düzenleme her ne kadar tüm ehliyet sınıfları için geçerli olsa da, son verilere göre ehliyet yenileme işlemini yapmayan sürücülerin çok büyük bölümü B sınıfı sürücülerden oluşmakta.

Derleyen: Mustafa Balcı