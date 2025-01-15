Dolar günü 35,46 TL'ye gerileyerek tamamladı
Dolar ve euro bugün kaç liradan işlem görüyor? İşte 15 Ocak 2025 serbest piyasa güncel dolar kuru rakamları...
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 18:05, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 18:04
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,4930
|35,4940
|35,4660
|35,4670
|Avro
|36,4040
|36,4050
|36,6590
|36,6600
|Sterlin
|43,1450
|43,1550
|43,6050
|43,6150
|İsviçre frangı
|38,7500
|38,7600
|38,9500
|38,9600
|ANKARA
|ABD doları
|35,4630
|35,5430
|35,4360
|35,5160
|Avro
|36,3640
|36,4440
|36,6190
|36,6990
|Sterlin
|43,0850
|43,2950
|43,5450
|43,7550