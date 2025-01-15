Dolar günü 35,46 TL'ye gerileyerek tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,4930 35,4940 35,4660 35,4670 Avro 36,4040 36,4050 36,6590 36,6600 Sterlin 43,1450 43,1550 43,6050 43,6150 İsviçre frangı 38,7500 38,7600 38,9500 38,9600 ANKARA ABD doları 35,4630 35,5430 35,4360 35,5160 Avro 36,3640 36,4440 36,6190 36,6990 Sterlin 43,0850 43,2950 43,5450 43,7550