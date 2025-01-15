Mardin'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Mardin'de işçi servisi ve kamyonun çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 09:15, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 09:46
Mardin'in Artuklu ilçesinde işçi servisi ve kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
İstasyon Mahallesi'nde gerçekleşen korkunç kazada sürücülerin henüz ismi öğrenilemedi.
Kazada Medine Ş, Ramazan G, Abdullah A, Yusuf K, Mahmud M, Ali H, Barış D, Abdulvahit E, Abdulmelik H, Mehmet D. ve Mustafa Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Artuklu ve Kızıltepe ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.