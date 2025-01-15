Ruhsatları iptal edildi: İstanbul'da sahte içki satan 63 işletme kapatıldı
İstanbul'da son 24 saatte 11 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Vali Gül, sahte içki sattığı belirlenen 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını duyurdu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 09:43, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 09:49
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını bildirdi. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor" ifadelerini kullandı.İstanbul'da sahte içki faciası: Son 24 saatte 11 kişi öldü
Gül, paylaşımında, İstanbul Valiliğinin kaçak içki ve sahte alkol kullanımı ile daha etkili mücadele edebilmek için çıkardığı genelgeye de yer verdi.