SAVDES-SEN, EGM çalıştayı anket sonuçlarını paylaştı

30 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen "İkinci Emniyet Çalıştayı" ve 24-29 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen saha araştırması sonuçlarına dair raporların detaylarını kamuoyuyla paylaşan Genel Başkan Tuncay Cengiz, sivil devlet memurlarının çözüm bekleyen sorunlarına dikkat çekti. Cengiz, Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki mevcut statü karmaşasından personel yetersizliğine, disiplin süreçlerinden mobbing ve kötü muameleye kadar birçok konunun çalıştay ve anket raporlarında ele alındığını belirtti.

Çalıştay Raporu'ndan Dikkat Çeken Başlıklar

SAVDES-SEN tarafından hazırlanan çalıştay raporunda, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sivil devlet memurlarının karşılaştığı temel sorunlar ve çözüm önerileri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Raporda yer alan önemli başlıklar şu şekilde özetleniyor:

Statü Karmaşası ve Kadro Düzeni Eksikliği: Sivil devlet memurlarının statüleri belirsiz ve karmaşık bir yapıya sahip. Kadro tanımları yapılmadığı için branşlaşma sağlanamıyor ve personel, uzmanlaşmadan uzak bir şekilde her görevi üstlenmek zorunda kalıyor.

Sivil devlet memurlarının statüleri belirsiz ve karmaşık bir yapıya sahip. Kadro tanımları yapılmadığı için branşlaşma sağlanamıyor ve personel, uzmanlaşmadan uzak bir şekilde her görevi üstlenmek zorunda kalıyor. Personel Eksikliği: Boş kadroların doldurulmaması nedeniyle mevcut personel, yoğun iş yükü altında çalışmak zorunda kalıyor. Ayrıca, geçici görevlendirmelerle sık sık yer değişikliği yaşanıyor.

'Mobbing şikayetleri artıyor'

Mobbing ve Kötü Muamele: Sivil devlet memurlarına yönelik mobbing, kötü muamele ve işyeri şiddeti şikayetlerinin arttığı vurgulanıyor.

Disiplin Süreçleri ve Yasal Düzenlemeler: Sivil memurların disiplin işlemlerinin, Emniyet Hizmetleri Sınıfı ile iç içe geçmiş durumda olduğu ve bu durumun çelişkili sonuçlar doğurduğu ifade ediliyor.

Fiili Hizmet Zammı ve Ekonomik Sorunlar: Sivil devlet memurlarının fiili hizmet süresi zammından (yıpranma payı) faydalanamadığı ve maaşların yetersiz olduğu belirtiliyor.

Eğitim ve Gelişim İmkanları: Sivil memurların hem mesleki hem de kişisel gelişimleri için yeterli eğitim programlarının düzenlenmediği ve yurtdışı görevler gibi kariyer fırsatlarından mahrum bırakıldığı dile getiriliyor.

Saha Araştırması Anket Sonuçları

Çalıştay raporuyla birlikte saha araştırması sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev yapan 520 sivil devlet memurunun katılımıyla gerçekleştirilen anket, çarpıcı bulgular içeriyor:

Ayrımcılık Algısı: Katılımcıların %55,6'sı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli olmaları nedeniyle diğer bakanlıklardaki benzer statüdeki memurlara kıyasla ayrımcılığa maruz kaldıklarını düşünüyor.

Katılımcıların %55,6'sı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli olmaları nedeniyle diğer bakanlıklardaki benzer statüdeki memurlara kıyasla ayrımcılığa maruz kaldıklarını düşünüyor. Mobbing Şikayetleri: Katılımcıların %56'sı, işyerinde sistematik olarak mobbinge maruz kaldığını ifade ediyor.

Katılımcıların %56'sı, işyerinde sistematik olarak mobbinge maruz kaldığını ifade ediyor. Psikolojik ve Ekonomik Zorluklar: Katılımcıların %20,4'ü ruhsal ve bedensel sağlıklarının bozulduğunu, %23,1'i ise geleceğe dair umutsuz olduğunu belirtiyor. Ayrıca, %39,2'lik bir kesim başka bir sektörde çalışmayı veya meslek değiştirmeyi tercih edeceğini söylüyor.

Katılımcıların %20,4'ü ruhsal ve bedensel sağlıklarının bozulduğunu, %23,1'i ise geleceğe dair umutsuz olduğunu belirtiyor. Ayrıca, %39,2'lik bir kesim başka bir sektörde çalışmayı veya meslek değiştirmeyi tercih edeceğini söylüyor. Maaş ve Tayin Memnuniyetsizliği: Katılımcıların %64,6'sı maaşlarını kesinlikle yetersiz bulurken, %63,5'i tayinlerin objektif ve adil bir şekilde yapılmadığını düşünüyor.

Çözüm Önerileri

Genel Başkan Tuncay Cengiz, sivil devlet memurlarının sorunlarının çözümüne yönelik somut öneriler sundu:

Statü Belirsizliğinin Giderilmesi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda "Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı" ihdas edilerek, sivil memurların statüleri netleştirilmelidir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda "Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı" ihdas edilerek, sivil memurların statüleri netleştirilmelidir. Kadro ve Branş Düzeni: Kadroların görev tanım formlarının hazırlanması, "Uzman", "Şef" ve "Şube Müdürü" kadrolarının oluşturulması gerekmektedir.

Kadroların görev tanım formlarının hazırlanması, "Uzman", "Şef" ve "Şube Müdürü" kadrolarının oluşturulması gerekmektedir. Personel Alımları: KPSS ile toplu personel alımı yapılması ve boş kadroların doldurulması gerektiği ifade edilmektedir.

KPSS ile toplu personel alımı yapılması ve boş kadroların doldurulması gerektiği ifade edilmektedir. Fiili Hizmet Süresi Zammı: Sivil devlet memurlarının taşıdığı riskler göz önüne alınarak fiili hizmet süresi zammından faydalandırılması talep edilmektedir.

Sivil devlet memurlarının taşıdığı riskler göz önüne alınarak fiili hizmet süresi zammından faydalandırılması talep edilmektedir. Mobbing ile Mücadele: İşyerinde mobbing, kötü muamele ve işyeri şiddetinin önlenmesi için etkin tedbirler alınmalıdır.

İşyerinde mobbing, kötü muamele ve işyeri şiddetinin önlenmesi için etkin tedbirler alınmalıdır. Eğitim ve Gelişim Fırsatları: Sivil memurların mesleki ve kişisel gelişimleri için hizmet içi eğitim programları düzenlenmeli, yurtiçi ve yurtdışı görevlere katılmaları sağlanmalıdır.

Sonuç ve Değerlendirme

'Çözüm odaklı çalışmalara hız verilmeli'

SAVDES-SEN tarafından hazırlanan rapor ve anket sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev yapan sivil devlet memurlarının yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Genel Başkan Tuncay Cengiz, raporun Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara sunulduğunu belirterek, çözüm odaklı çalışmaların hızla başlatılması gerektiğini ifade etti.