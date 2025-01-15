Ankara'da metro seferleri aksadı

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aksaklık süresince Koru - Ümitköy istasyonları arasında ulaşımın ring seferleriyle sağlanacağı duyuruldu.

Yaklaşık 1 saat süren arızaya ekiplerin müdahale etmesinin ardından seferler normale döndü.

Kamuoyuna Duyuru



Beytepe ve Koru istasyonları arasında bir trenimizde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferlerimizde geçici bir aksaklık yaşanmaktadır. Bu süre zarfında Koru - Ümitköy istasyonları arasındaki ulaşım ring otobüsleri ile sağlanacaktır.



Ekiplerimiz arızaya.