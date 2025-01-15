Ankara'da metro seferleri aksadı
Ankara metrosu (M2) hattında Beytepe ve Koru istasyonları arasında yaşanan bir teknik arıza seferlerin aksamasına sebep oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 09:58, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:02
EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aksaklık süresince Koru - Ümitköy istasyonları arasında ulaşımın ring seferleriyle sağlanacağı duyuruldu.
Yaklaşık 1 saat süren arızaya ekiplerin müdahale etmesinin ardından seferler normale döndü.
Kamuoyuna DuyuruEGO Genel Müdürlüğü (@egobilgi) January 15, 2025
Beytepe ve Koru istasyonları arasında bir trenimizde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferlerimizde geçici bir aksaklık yaşanmaktadır. Bu süre zarfında Koru - Ümitköy istasyonları arasındaki ulaşım ring otobüsleri ile sağlanacaktır.
Ekiplerimiz arızaya.