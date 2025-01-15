2025-MEB-EKYS başvuruları başladı
2025 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS), 2 Mart 2025 tarihinde uygulanacaktır.
2025 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS), 2 Mart 2025 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 15-21 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 15 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-MEB-EKYS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2025-MEB-EKYS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri
2025-MEB-EKYS Başvurularının Alınmasıhttps://t.co/bjGzZFgCsP pic.twitter.com/MdawMTXHq9ÖSYM (@OSYMbaskanligi) January 15, 2025