Yakınından büyük ihanet: Düğün sonrası evdeki 1,7 milyon TL yok oldu!

Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşayan ve 12 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 57 yaşındaki Ahmet Sahwan, oğlunun düğününe katıldıktan sonra büyük bir şokla karşılaştı. Düğün sonrası eve dönen Sahwan, evinin soyulduğunu ve yaklaşık 1 milyon 700 bin TL'sinin çalındığını fark etti. Hemen polis ekiplerine haber veren Sahwan, kısa sürede başlatılan incelemede hırsızların izine ulaşıldığını belirtti.

TANIDIK İSMİN HIRSIZ OLDUĞUNU KAMERALARDAN ANLADI

Ahmet Sahwan'ın ifadesine göre, düğüne davet ettiği tanıdıklarından birinin hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Kamera görüntülerinde, balkondan eve giren hırsızlardan birinin, Sahwan'ın daha önce yardım ettiği bir yakınının oğlu olduğu anlaşıldı. Evde yapılan incelemeler ve kamera kayıtlarıyla tespit edilen Suriye uyruklu İ.E. ve M.E.A., Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Çalınan paranın bir kısmı, yaklaşık 900 bin TL, kısa süre içinde Sahwan'a teslim edildi.

"TÜRK POLİSİNE MİNNETTARIM"

Olayı anlatan Sahwan, şunları söyledi:

"Biz 12 yıldır Antakya'da yaşıyoruz. Cumartesi günü oğlumun düğününe katıldık. Düğün bitti ve eve geldik. Eve girdiğimde büyük bir şaşkınlık yaşadım. Ev dağılmıştı ve paralarım çalınmıştı. Hemen avukatımı arayıp polise haber verdik. Polis ekipleri hızla inceleme başlattı ve hırsızlardan biri kısa sürede yakalandı. Kameralardan, evimize giren kişinin tanıdığımız birinin oğlu olduğunu gördük. O kişi daha önce evimize gelip bazı şeyler tamir etmişti, evimizi ve paraların yerini biliyordu."

Türk polisinin 24 saat içerisinde harekete geçerek olayla ilgilendiğini belirten Sahwan, "Türk polisi bizimle çok ilgiliydi. Parasının bir kısmını geri almayı başardık. Suriye'ye gitsek de Türkiye'yi ve burada kurduğumuz arkadaşlıkları unutmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk polisine ve Türk milletine teşekkür ederim. En zor zamanlarımızda yanımızda oldular, bize sahip çıktılar" dedi.

"EN KISA ZAMANDA VATANIMIZA DÖNECEĞİZ"

Ahmet Sahwan, yaşadığı bu üzücü olayın ardından kısa süre içinde ülkesi Suriye'ye döneceğini belirtti. 12 yıldır Türkiye'de huzur içinde yaşadıklarını ifade eden Sahwan, "Allah'a şükür ki Türkiye bize kucak açtı. Yakında Hama şehrine geri döneceğiz. Türk milletine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok şey yaptılar ve bize destek oldular" diye konuştu.