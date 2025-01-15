Yakınından büyük ihanet: Düğün sonrası evdeki 1,7 milyon TL yok oldu!

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
İşte evlilik kredisi ve doğum yardımı için başvuru şartları
İşte evlilik kredisi ve doğum yardımı için başvuru şartları
'8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz'
'8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz'
Benzine ve motorine zam geliyor!
Benzine ve motorine zam geliyor!
Teğmenler için karar günü yarın
Teğmenler için karar günü yarın
Hukuk mesleklerine giriş sınavlarında soru sayısı yükseltildi
Hukuk mesleklerine giriş sınavlarında soru sayısı yükseltildi
İçişleri Bakanlığı uyardı: B sınıfı ehliyetlerde yeni dönem
İçişleri Bakanlığı uyardı: B sınıfı ehliyetlerde yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastaneye gidenler 10 kat fazla ödeyecek
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastaneye gidenler 10 kat fazla ödeyecek
Aile hekimi raporu artık ücretli olacak
Aile hekimi raporu artık ücretli olacak
ÖTV muafiyetli engelli araç şartları belli oldu
ÖTV muafiyetli engelli araç şartları belli oldu
Haksız rekabete bu yıl da geçit yok
Haksız rekabete bu yıl da geçit yok
Taban aylığa 47 milyar lira destek
Taban aylığa 47 milyar lira destek
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Erdoğan'dan MYK'ya damga vuran 'terörsüz Türkiye' sözleri
Erdoğan'dan MYK'ya damga vuran 'terörsüz Türkiye' sözleri
Oyuncak ve giyim ürünlerinde tehlike! 4 ürün toplatılıyor
Oyuncak ve giyim ürünlerinde tehlike! 4 ürün toplatılıyor
MEB'den özel okullara yeni düzenleme: Şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz eğitim
MEB'den özel okullara yeni düzenleme: Şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz eğitim
KAAN'ın motoru yerli ve milli olacak
KAAN'ın motoru yerli ve milli olacak
Haksız fiyat artışına geçit yok: Ticaret Bakanlığı cezaları artırdı
Haksız fiyat artışına geçit yok: Ticaret Bakanlığı cezaları artırdı
Fabrika gibi okul: 2024'te 38 milyon ciro yaptı
Fabrika gibi okul: 2024'te 38 milyon ciro yaptı
İstanbul'da sahte içki faciası: Son 24 saatte 11 kişi öldü
İstanbul'da sahte içki faciası: Son 24 saatte 11 kişi öldü
Savcılıktan İstanbul Barosu'na dava: Başkan ve yönetim görevden alınabilir
Savcılıktan İstanbul Barosu'na dava: Başkan ve yönetim görevden alınabilir
Aile yılı destekleriyle ilgili merak edilen 10 soru 10 cevap
Aile yılı destekleriyle ilgili merak edilen 10 soru 10 cevap
Türkiye, NATO projelerine en fazla başvuran ülke oldu
Türkiye, NATO projelerine en fazla başvuran ülke oldu
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Türkiye'nin Maldivleri icradan satılık!
Türkiye'nin Maldivleri icradan satılık!
Bakan Tunç paylaştı: 6 ile yeni mahkeme kuruluyor
Bakan Tunç paylaştı: 6 ile yeni mahkeme kuruluyor
Diplomatlığa ilk adım
Diplomatlığa ilk adım
Bakan Tekin: Değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacağız
Bakan Tekin: Değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacağız
23 ilde FETÖ operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı
23 ilde FETÖ operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı
2025'te otomobil piyasasında yavaşlama mı olacak?
2025'te otomobil piyasasında yavaşlama mı olacak?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yakınından büyük ihanet: Düğün sonrası evdeki 1,7 milyon TL yok oldu!

Hatay'da yaşayan Suriyeli Ahmet Sahwan, oğlunun düğünü esnasında evine giren hırsızlar tarafından soyuldu. Yaklaşık 1 milyon 700 bin TL'si çalınan Sahwan, Türk polisinin hızlı müdahalesiyle parasının bir kısmını geri aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 10:09, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:43
Yazdır

Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşayan ve 12 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 57 yaşındaki Ahmet Sahwan, oğlunun düğününe katıldıktan sonra büyük bir şokla karşılaştı. Düğün sonrası eve dönen Sahwan, evinin soyulduğunu ve yaklaşık 1 milyon 700 bin TL'sinin çalındığını fark etti. Hemen polis ekiplerine haber veren Sahwan, kısa sürede başlatılan incelemede hırsızların izine ulaşıldığını belirtti.

TANIDIK İSMİN HIRSIZ OLDUĞUNU KAMERALARDAN ANLADI

Ahmet Sahwan'ın ifadesine göre, düğüne davet ettiği tanıdıklarından birinin hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Kamera görüntülerinde, balkondan eve giren hırsızlardan birinin, Sahwan'ın daha önce yardım ettiği bir yakınının oğlu olduğu anlaşıldı. Evde yapılan incelemeler ve kamera kayıtlarıyla tespit edilen Suriye uyruklu İ.E. ve M.E.A., Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Çalınan paranın bir kısmı, yaklaşık 900 bin TL, kısa süre içinde Sahwan'a teslim edildi.

"TÜRK POLİSİNE MİNNETTARIM"

Olayı anlatan Sahwan, şunları söyledi:

"Biz 12 yıldır Antakya'da yaşıyoruz. Cumartesi günü oğlumun düğününe katıldık. Düğün bitti ve eve geldik. Eve girdiğimde büyük bir şaşkınlık yaşadım. Ev dağılmıştı ve paralarım çalınmıştı. Hemen avukatımı arayıp polise haber verdik. Polis ekipleri hızla inceleme başlattı ve hırsızlardan biri kısa sürede yakalandı. Kameralardan, evimize giren kişinin tanıdığımız birinin oğlu olduğunu gördük. O kişi daha önce evimize gelip bazı şeyler tamir etmişti, evimizi ve paraların yerini biliyordu."

Türk polisinin 24 saat içerisinde harekete geçerek olayla ilgilendiğini belirten Sahwan, "Türk polisi bizimle çok ilgiliydi. Parasının bir kısmını geri almayı başardık. Suriye'ye gitsek de Türkiye'yi ve burada kurduğumuz arkadaşlıkları unutmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk polisine ve Türk milletine teşekkür ederim. En zor zamanlarımızda yanımızda oldular, bize sahip çıktılar" dedi.

"EN KISA ZAMANDA VATANIMIZA DÖNECEĞİZ"

Ahmet Sahwan, yaşadığı bu üzücü olayın ardından kısa süre içinde ülkesi Suriye'ye döneceğini belirtti. 12 yıldır Türkiye'de huzur içinde yaşadıklarını ifade eden Sahwan, "Allah'a şükür ki Türkiye bize kucak açtı. Yakında Hama şehrine geri döneceğiz. Türk milletine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok şey yaptılar ve bize destek oldular" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber