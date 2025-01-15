e-Nabız verileri çalındı mı?

Açıklamada, "e-Nabız verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür." ifadeleri yer aldı.

Veri sızıntısı iddiasının reddedildiği açıklamada, "Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır." denildi.

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