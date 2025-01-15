Çanakkale'de suç örgütüne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 11 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince,

R.I'nın yöneticisi olduğu, silahla tehdit ve şantaj yoluyla mal varlığı edindikleri tespit edilen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

GÖZALTINDAKİLERDEN 5'İ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.I, Ş.Ç, S.B, C.I. ve E.B. çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli yağma", "yağma" ve "tefecilik" suçlarından tutuklanırken, A.İ.I, Ö.S, Z.Ç, O.K. ve A.S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYONA ÇOK SAYIDA EKİP KATILDI

Polis, yağma suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.I'nın yöneticisi olduğu suç örgütü üyelerine yönelik 36 ekibin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlemiş; 10 şüphelinin yakalandığı operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ve 56 fişek, mağdurlara ait çok sayıda senet ve tapu ile 3 parça halinde tarihi eser niteliğindeki malzeme, örgütsel verilerin yer aldığı 3 ajanda, 10 cep telefonu, 66 sentetik uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar, 4 bin 140 dolu makaron, 2 koli bandrolsüz boş sigara paketi ele geçirilmişti.