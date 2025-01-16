MSB, Teğmenler ile ilgili kararın ne zaman çıkacağını açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlerle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, YDK bugün 14.00'da toplanacak, öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 13:11, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 13:12
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen bazı Teğmenlerle ilgili açıklama yaptı.
Bakanlık kaynakları kararın ne zaman açıklanacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:
"Yüksek Disiplin Kurulları bugün saat 14.00'da toplanacaktır. Yüksek Disiplin Kurulu kararı, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacaktır. Gerekçeli karar hazırlanmasını ve onayı müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır."