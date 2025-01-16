MSB, Teğmenler ile ilgili kararın ne zaman çıkacağını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen bazı Teğmenlerle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık kaynakları kararın ne zaman açıklanacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Yüksek Disiplin Kurulları bugün saat 14.00'da toplanacaktır. Yüksek Disiplin Kurulu kararı, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacaktır. Gerekçeli karar hazırlanmasını ve onayı müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır."