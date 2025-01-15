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MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın İran yapılanması olan YRK kurucuları arasında yer alan Amed Serhed kod isimli sözde sorumlu terörist ile korumasını Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 10:55, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:05
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MİT, Irak'ta kurduğu istihbarat ağı sayesinde İran uyruklu Amed Serhed kod isimli teröristin Irak/Süleymaniye'nin Pencevin kırsalında faaliyet gösterdiğini tespit etti.

PKK'ya katılımı sonrasında örgüt üst yönetimi tarafından kısa bir dönem Diyarbakır ve Bitlis'te görevlendirildiği sırada güvenlik güçlerine karşı birçok silahlı eylemde bulunan İran uyruklu terörist MİT'in hedef listesine alındı.

Amed Serhed ayrıca sınır ötesinde de örgütün üst düzey kadroları ile faaliyet yürüttü.

Irak'a kaçtı

Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YRK) kurucusu Amed Serhed kod isimli teröristin koruması İranlı Şivan Çiya kod isimli Akam Şahe'nin de bir dönem İran ve Hakkari'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Türk güçlerinin sınır içinde PKK/KCK'ya karşı düzenlendiği operasyonlar sırasında Irak'a kaçtığı ve örgüt yönetimi tarafından Süleymaniye'de görevlendirildiği öğrenildi.

MİT, saha ajanları vasıtasıyla operasyon için hazırlıklara başlandı. Operasyon için şartların oluştuğu en uygun zamanda düğmeye basıldı. Teröristler MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

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